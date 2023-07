Ein Mordversuch und schlechte Luftqualität sorgten für Schlagzeilen

Gesangseinlage wegen Beschluss der Bundesversammlung

Am Samstag, 2. Juli 1898, gab es Grund zur Freude. Konkret sorgte ein Beschluss der Bundesversammlung dafür. Dem Kanton Graubünden wurden Subventionen für eine Erweiterung des Bahnnetzes zugesprochen. «Freudig atmet alles auf, im Gefühl, dass wir erlöst sind aus unserer Vereinsamung, dass die Lokomotive bald bis in unsere hoch gelegenen Alpentäler hin, Leben und Verkehr bringen wird», heisst es in dem Artikel.