Bundesräte, Bären und die Wohltat, innerlich zu verwildern

Zehn Jahre sind ein Klacks. Wer also erinnert sich daran, was in jenem Sommer auf die Titelseiten kam? Nun gut, ein paar Stichworte gefällig? Ueli Maurer, Trentino, Marion Theus, Sonderjagd – und ein schunkelnder Stadtrat. Aber vielleicht besser der Reihe nach.