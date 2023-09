Zügeln ohne Katzenjammer oder Hundejaulen: Tipps für einen haustiergerechten Umzug

Ausserdem sei es wichtig, in den ersten Tagen am neuen Wohnort den Fellnasen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und Ruhe auszustrahlen. «Für Tiere ist eine neue Situation immer etwas stressig und unsicher. Die Fellnase weiss ja auch nicht, dass sie nicht nur temporär an dem neuen Ort leben wird», so die Stiftung für Tierschutz. Wie bei den Katzen gelte auch für den Hund in neuen Situationen, dass eine gewohnte Routine die Tiere beruhige. «Kann sich Hund oder Katz an einem ruhigen Ort in der neuen Wohnung an einem speziell eingerichteten Platz zurückziehen, wird das Tier dort rascher zur Ruhe kommen.»