Mit Gameboy, «Diddl» und einer Landkarte einmal durch die Schweiz

Die Reise ging vom Land aufs Land – die perfekten Ferien also für Landeier wie wir. Meine Familie buchte Ferien im Wallis. Die Autos anno dazumal waren in der Ausstattung noch nicht so «schickimicki», wie sie es heute sind. Doch das der Grosseltern war schon etwas cooler. Es hatte ein Dachfenster, welches übrigens auch einmal bei Regenschauer offen geblieben ist – was eine andere Geschichte wäre. Geschadet hat dies dem Toyota Corolla aus dem Jahr 1994 allerdings nicht, denn bis heute fährt das Auto noch.