Im Zug zu Hause

35 Jahre ist es her, seit meine Jugendfreundin und ich letztmals mit einem Interrailpass quer durch Europa gereist sind. So manches Erlebnis bleibt jedoch derart lebendig in Erinnerung, dass es scheint, als wäre es erst gestern gewesen. Die Szene zum Beispiel, als wir an einem Wechselschalter am Bahnhof in Belgrad für 50 Schweizer Franken einen so mächtigen Stapel serbische Dinar kriegten, dass die Scheine in unseren Reiseportemonnaies gar nicht unterzukriegen waren.