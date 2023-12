Datingshow «Reality Island»: Die Biltnerin Siria Longo bezeichnet ihren Auserwählten als «Leuchtstift»

Eine Luxusvilla auf Kreta, ausgestattet mit 40 Kameras, direkt am Meer gelegen. Ein Garten voller Palmen und Kakteen, dazu ein Schwimmbad: Das ist der Drehort der neuen Datingshow «Reality Island», in der die Glarnerin Siria Longo mitmischt, die in der ersten Folge nicht den Mund halten kann: «Darf ich dir einen Tipp geben?», fragt sie den Österreicher Robert, der erstmals vor der Damenrunde aufläuft.