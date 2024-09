Text von Martin Hoch für graubündenVIVA

Die neue Zahlenkünstlerin

Zwischen abgehangenen Beinschinken, Hirschwürsten und Bündnerfleischmocken stehen Anselm Sialm und seine Tochter Davina. Sie geben einen Einblick in die Welt der Sialm Fleischtrocknerei, einem Familienbetrieb in Segnas oberhalb von Disentis, in dem Davina in vierter Generation in naher Zukunft das Ruder übernehmen soll. Dabei ist die Analogie verblüffend. Anselm Sialm trat dem Familienunternehmen als 17-Jähriger bei und stieg wenige Jahre später als Geschäftspartner bei den Eltern mit ein. Damals übergab ihm sein Vater die Buchhaltung mit den Worten: «Hör zu, du übernimmst ab jetzt das Büro, die Buchhaltung. Mit all dem möchte ich nichts mehr zu tun haben.» Eine fast identische Geschichte erzählt Davina. Mit 18 Jahren begann sie ihre Arbeit bei ihren Eltern. «Damals habe ich gleich die Buchhaltung unter meine Fittiche genommen.» Dabei kam ihr zu Gute, dass sie eine kaufmännische Lehre bei einem Treuhandbüro absolvierte. Zahlen waren ihr bestens vertraut. Und die inzwischen 25-Jährige geniesst den Gestaltungsfreiraum, über den sie im Familienunternehmen bereits als junge Frau verfügt. Ein zufriedenes Lächeln in Anselm Sialms Gesicht verrät, dass es auch ihm recht ist, dass er das Hantieren mit Zahlen an die nächste Generation weitergeben durfte.