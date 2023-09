Kostenlose HPV-Impfung für Jugendliche in Graubünden

Bei Frauen können HPV zu Krebs am Gebärmutterhals und in der Scheide führen. «Bei beiden Geschlechtern können sie Krebs am After oder im Rachenbereich auslösen», schreibt das Gesundheitsamt weiter. Einzelne HPV-Typen können sichtbare oder versteckte Genitalwarzen hervorrufen. «Die HPV-Infektion ist eine der am häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen und betrifft beide Geschlechter», heisst es in der Mitteilung abschliessend. (red)