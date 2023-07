Barbara Wülser: «Prävention soll im Interesse der Veranstaltenden liegen»

Gemäss einer Befragung des Forschungsinstituts GFS.Bern haben in der Schweiz rund zwei Drittel aller Frauen in ihrem Leben schon sexuelle Belästigung erfahren, grossteils in der Öffentlichkeit. Dabei wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen. Wie gravierend das Ausmass sexueller Belästigungen tatsächlich ist, kann also – wie so häufig, wenn es um sexualisierte Gewalt geht – kaum beziffert werden.