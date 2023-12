Biathlon-Weltcup Lenzerheide: So profitiert die Hotellerie 

Andreas Züllig ist Präsident bei Hotellerie Suisse und Gastgeber des Hotels «Schweizerhof» in Lenzerheide. «Das Event hat sowohl für uns als auch für die gesamte Ferienregion Lenzerheide eine sehr grosse Bedeutung», erklärt er. Das zeige sich auch bei einem Blick auf den Buchungsstand. «Die Zahlen liegen fünf bis zehn Prozent höher als in einem üblichen Dezember», so Züllig. Zu beachten sei, dass auch der neu gefallene Schnee eine grosse Rolle spiele.