Einblick in das nächtliche Leben von Fledermäusen erhalten

Das Grosse Mausohr und das Kleine Mausohr gehören laut Mitteilung zu den grössten unserer 30 einheimischen Fledermausarten und sind typische Dachstockfledermäuse. Über Generationen hinweg ziehen die Weibchen ihre Jungen in denselben Dachstöcken auf. Durch Quartierzerstörungen und Pestizideinsätze kam es in den 1970er-Jahren zu einem starken Rückgang im Bestand der Mausohren. Mittlerweile steht die Fledermausgattung in der Schweiz auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten.