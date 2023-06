Zwei Betriebe - eine Philosophie

Hier finden die Gäste eine einzigartige Mischung aus Genuss, Erholung und Wohlgefühl.

Für jeden Gast ein Ort der Entspannung und des Wohlbefindens schaffen. Genau das ist das Ziel von Erika Lobeck in ihrer Rolle als Gastgeberin von zwei aussergewöhnlichen Betrieben in Bad Ragaz. «Sowohl unsere Gäste im Boutique-Hotel Bellevue als auch die Besucherinnen und Besucher der Beauty- und Wellnesslandschaft ad fontes sollen sich vom ersten Moment an angekommen, aufgehoben und umsorgt fühlen», erklärt die eidgenössisch diplomierte Kosmetikerin HFP. Mit Blick auf das mannigfaltige Angebot in einem familiären und dennoch exklusiven Ambiente dürften sich diese Gefühle bei den Gästen denn auch ziemlich rasch einstellen.