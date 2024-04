Zusatzlehre bei Repower? Macht Sinn!

Repower bietet Jobs für den Quereinstieg mit der verkürzten Zusatzausbildung in zahlreichen Berufen an. Zu spannenden Konditionen, versteht sich.



Es ist nicht immer Liebe auf den ersten Blick. Das gilt auch für die Lehre. Mit zunehmender Reife sieht man die Dinge aus einer anderen Sicht und manchmal lohnt es sich, sich nicht zufrieden zu geben. Genau deshalb bietet Repower die Möglichkeit einer verkürzten, individuell gestalteten Zusatzlehre für Personen, die bereits eine Lehre abgeschlossen haben. Und schon ist ein zweites Diplom in der Tasche.



Wenn du zum Beispiel als Netzelektriker:in arbeiten möchtest, du aber kein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis in diesem Beruf hast, bieten wir dir verschiedene Entwicklungsperspektiven. Dafür benötigst du beispielsweise eine abgeschlossene Lehre als Elektromonteur:in, Polymechaniker:in, Metallbauer:in, Forstwart:in oder eine andere handwerkliche Ausbildung. Gerne kannst du bei uns auch einmal in den Beruf Netzelektriker:in reinschnuppern. Natürlich gilt das auch für die anderen Berufe. Zurzeit machen vier junge Leute eine Zusatzlehre bei Repower.



Wir bieten vielseitige und spannende Tätigkeiten sowie qualifizierte und motivierte Ausbildner:innen. Uns liegt es am Herzen, dich während der Lehrzeit professionell zu betreuen, damit du dein Potenzial ausschöpfen kannst. Werde Teil unseres Teams und gestalte deine Zukunft mit uns.



Entdecke mehr dazu auf unserer Webseite: www.repower.com/zusatzlehre

Ausbildnerin seit bald 100 Jahren

Die Ausbildung von Jugendlichen liegt uns als breit aufgestelltes Bündner Energieunternehmen am Herzen. Wir bilden rund 30 Lernende in neun verschiedenen Lehrberufen aus. Als Energieunternehmen ist Repower von der Produktion bis zum Vertrieb mit dabei: Damit bieten sich den Lernenden viele Entwicklungsmöglichkeiten.



Repower bildet seit 1925 Lernende aus und hat deshalb eine sehr grosse Erfahrung in diesem Bereich. Die Geheimnisse unseres Erfolgs sind verschiedene: die Vielfältigkeit der Arbeit, qualifizierte Ausbildner:innen, eine moderne und effiziente Arbeitsumgebung, die Präsenz in fünf Regionen des Kantons und natürlich die vielen Vorteile für die Lernenden wie beispielsweise ein Lehrlingslager, die Übernahme der Kosten für Schulmaterial und Beteiligung am öffentlichen Verkehr und vieles mehr.



Unsere Konditionen für eine Zusatzlehre:

• Attraktiver Marktlohn: Abhängig von Erstausbildung und Berufserfahrung

• Übernahme Schulmaterialkosten

• Beteiligung an Kosten für den öffentlichen Verkehr

• Sonderprämie bei besonders guten Schulnoten

• Leistungssportfreundlicher Lehrbetrieb

• Motiviertes Team

• Jahresarbeitszeitmodell auf Basis der 41-Stunden-Woche

• Spannende und vielseitige Arbeitsinhalte

und vieles mehr



Anforderungen:

• Abgeschlossene Lehre (EFZ oder EBA)

• Motiviert und engagiert für eine neue Herausforderung

• Individuelle Anforderungen gemäss Lehrberuf



Warum Repower?

Mit einem Job bei Repower kommst du in den Genuss von attraktiven Anstellungsbedingungen und Benefits:

• Abwechslungsreiche und gestaltbare Arbeitswelt

• Kollegiale Zusammenarbeit mit Du-Kultur

• Leistung wird belohnt

• Familienfreundliche Arbeitgeberin

• Flexible Arbeitszeiten

• Unterstützte Weiterbildung

• Umfassende Versicherungs- und Vorsorgeleistungen

• Gute Work-Life-Balance



Wir bieten Zusatzlehren in verschiedenen Berufen an:

• Automatiker:in EFZ, Poschiavo

• Elektroplaner:in EFZ, Ilanz, Poschiavo

• Logistiker:in EFZ, Küblis, Ilanz

• Netzelektriker:in EFZ, Küblis, Landquart, Ilanz/Disentis, Bever, Poschiavo

• Polymechaniker:in EFZ, Poschiavo, Küblis

• Zeichner:in EFZ (Architektur), Poschiavo



Über uns

Repower ist ein Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen im Energiebereich mit über 100-jähriger Erfahrung. Die Schlüsselmärkte sind die Schweiz und Italien. Die Gruppe beschäftigt über 650 Mitarbeitende. Dazu kommen ca. 30 Lernende in der Schweiz sowie rund 500 Vertriebsberater in Italien.