Zurück zur Ruhe – zurück zur Therme 

Neues Leben für ein einzigartiges Thermalbad

Die Tamina Therme ist nicht nur ein Thermalbad, sondern ein wahres architektonisches Meisterwerk. Eine Oase für Körper, Geist und Seele. Am 13. April 2024 sprudelte das 36,5 Grad warme, wohltuende Thermalwasser zum letzten Mal in den Becken, bevor das Bad aufgrund einer umfassenden Grossrevision schloss. Sechs lange Monate später erstrahlt die Therme nun in neuem Glanz und bietet den Gästen die perfekte Wellness-Atmosphäre: Alle Schwimmbecken sowie die Böden wurden erneuert, die technischen Anlagen auf den neuesten Stand gebracht und umfangreiche Malerarbeiten durchgeführt. „Obwohl der Abbruch länger dauerte als geplant, konnten wir durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern alle Herausforderungen meistern“, erklärt Reto Schwengeler, Leiter Infrastruktur des Grand Resorts.

Etappenweise Wiedereröffnung ab dem 5. Oktober 2024

Die schrittweise Wiedereröffnung der Tamina Therme wurde bewusst gewählt, um höchste Qualität zu gewährleisten. Den Anfang macht am 5. Oktober die Saunawelt, am 26. Oktober folgt das Innenbad, während das Aussenbad Ende November bzw. Anfang Dezember 2024 wieder für Badegäste zur Verfügung stehen wird. Pünktlich zum Winter erwartet die Besucher damit eine rundum erneuerte Wohlfühlwelt – perfekt für die kalten Monate des Jahres. Das Thermalwasser, das vor 800 Jahren in der Taminaschlucht entdeckt wurde, sprudelt mit einer Temperatur von 36,5°C aus der Quelle. Dieses wertvolle Wasser, reich an Mineralien, steht im Mittelpunkt des authentischen Spa-Erlebnisses, das die Gäste hier erwartet.

Ein nachhaltiger Schritt in die Zukunft

Die Renovierung der Tamina Therme markiert einen wichtigen Meilenstein in der fast 15-jährigen Erfolgsgeschichte des Thermalbades seit seiner Neueröffnung. Mit der Investition in Höhe von 4,6 Millionen Franken verfolgt das Grand Resort Bad Ragaz zwei zentrale Ziele: den Gästen weiterhin ein erstklassiges Erholungserlebnis zu bieten und gleichzeitig die Effizienz und Nachhaltigkeit der technischen Anlagen zu steigern. Diese zukunftsweisenden Investitionen sind nicht nur für das Grand Resort selbst, sondern auch für die Region Bad Ragaz von grosser Bedeutung. „Die Tamina Therme ist für unsere Verankerung in der Region zentral, ebenso wie das Casino Bad Ragaz, welches zurzeit bei laufendem Betrieb renoviert wird. Wir freuen uns, dieses Jahr zukunftsorientierte Investitionen in unsere beiden erfolgreichen Tochtergesellschaften zu tätigen und die Qualität unseres Angebots nachhaltig zu steigern“, betont Dr. Klaus Tschütscher, Executive Chairman des Grand Resorts.

Genuss und Erholung trotz Schliessung

Während der Grossrevision mussten die Gäste der Tamina Therme nicht gänzlich auf Genuss und Erholung verzichten. Das Café Therme und die Boutiquen öffneten bereits im Mai wieder ihre Türen und luden zu einer wohlverdienten Pause ein. Zudem wurden Wellnessbehandlungen weiterhin im Medizinischen Zentrum und Thermal Spa des Grand Hotels angeboten. Seit dem 24. August 2024 erfreuen sich Besucherinnen und Besucher zudem an einem neuen Highlight: Die Tamina Terrasse, mit ihrem neuen Konzept auf der überdachten Sommerterrasse, bietet ein einzigartiges Ambiente, „Hier geniesst man gut geschützt bis Ende Oktober die letzten Spätsommer- und ersten Herbsttage mit einer Cocktailauswahl von der Bar sowie an den Wochenenden zusätzlich mit Grillgerichten“, schwärmt Thomas Zimmermann, der neue Geschäftsführer der Tamina Therme.

Zurück zur Ruhe – zurück zur Therme

Mit der schrittweisen Wiedereröffnung der Tamina Therme beginnt ein neues Kapitel für das traditionsreiche Thermalbad. Nach einer intensiven Renovierungsphase erwartet die Besucher ab Oktober 2024 eine rundum erneuerte Wohlfühloase, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.. Ob im Saunabereich, im Innen- oder Aussenbad – die Tamina Therme bietet auch in Zukunft ein aussergewöhnliches Erlebnis der Entspannung und Erholung. Ein Besuch lohnt sich mehr denn je!