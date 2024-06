Zukunft gestalten: Wirtschaftsforum 2024

Auf Innovationen setzen

Das Programm bietet eine Reihe von hochkarätigen und schweizweit bekannten Entscheidungsträgern und Führungspersönlichkeiten. Nach der Begrüssung durch Moderatorin Mona Vetsch spricht die Multi-Verwaltungsrätin und ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard über die Herausforderungen der Schweiz in der globalen Welt. Leuthard gehört zu den bekanntesten Entscheidungsträgerinnen der Schweiz. Sie ist unter anderem Vizepräsidentin des Verwaltungsrates von Coop sowie Verwaltungsrätin bei Stadler Rail und Transgourmet.

Anschliessend gibt Rudolf Minsch, Chefökonom von Economiesuisse, einen Überblick über die aktuelle Konjunkturlage in der Südostschweiz. Der Bündner Ökonom wird insbesondere aufzeigen, wie sich die globalen Entwicklungen auf die Unternehmen in der Region auswirken werden. Besonders relevant sind diese Einschätzungen für den Tourismusstandort. Klaus Tschütscher, Verwaltungsratspräsident des Grand Resort Bad Ragaz, und Flavio Petraglio, CEO der San Bernardino Swiss Alps, geben einen Einblick in ihre Investitionspläne und Innovationsstrategien, um auch in einem herausfordernden Umfeld weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Zum Schluss des ersten Programmteils zeigt, Inhaber des Familienunternehmens «La Conditoria» in Sedrun, wie er aus einer gefährdeten Dorfbäckerei ein schweizweit etabliertes Foodmarke gemacht hat.