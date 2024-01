Wohnträume werden wahr: Engel & Völkers in Pfäffikon

Engel & Völkers zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen, lokale Marktkenntnis und die Fähigkeit aus, die individuellen Anforderungen der Kunden zu verstehen. Eigenschaften, die das Unternehmen zu einer der führenden internationalen Immobilienmarken gemacht haben. Mit einem globalen Netzwerk von erfahrenen Immobilienberatern bietet das Unternehmen nicht nur umfassenden Service, sondern auch ein tiefgreifendes Wissen in zahlreichen Regionen. Eine Wohnung oder ein Haus kaufen Pfäffikon zh mit Engel & Völkers, bedeutet weit mehr als nur den reinen Immobilienerwerb. Hierbei erleben Sie eine exklusive und besonders hochwertige Art des Kaufens. Durch maßgeschneiderte Beratung und persönliche Betreuung gelingt es, die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden präzise zu verwirklichen.

Das Wunschhaus in Pfäffikon

Pfäffikon in der Schweiz, ist aufgrund niedriger Steuern und guter Verkehrsanbindung ein attraktives Wohngebiet. Die Immobilienexperten von Engel & Völkers dort, unterstützen Sie hier in allen Schritten beim Kaufen oder Verkaufen von Häusern oder Wohnungen, Bereitstellung von Marktbewertungsdiensten sowie einen Überblick über verfügbare Immobilien zum Verkauf oder zur Miete in diesem begehrten Reiseziel.

Über den Autobahnanschluss ist die Zürcher Innenstadt in 25 Minuten erreichbar, der Flughafen liegt nur 35 Minuten entfernt. Tennisplätze, moderne Übungsanlagen zum Golfen und der angelegte Sport-Parcours erwarten Sportbegeisterte in der Nähe und Zwei öffentliche Grundschulen/Weiterführende Schulen sowie die Zürich Internationale Schule befinden sich ebenfalls in der Nähe.

Kompetente Beratung für Wohnträume

Engel & Völkers ist eine der weltweit führenden Luxusimmobilienagenturen mit Niederlassungen in 34 Ländern auf fünf Kontinenten und bietet exklusive Wohnimmobilien sowie Gewerbe-/Investmentimmobilien zum Verkauf an. Dieses Unternehmen ist dafür bekannt, einem exklusiven Kundenkreis qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, während seine Berater an der firmeninternen Immobilienakademie fachkundig geschult werden.

Ebenso helfen ihre umfassenden Kenntnisse des lokalen Immobilienmarkts und modernste Technologie dabei, Kunden bei und durch den gesamten Vorgang zu begleiten. Virtuelle Touren sind eines ihrer innovativsten Mittel, die es Käufern ermöglichen, Immobilien zu erkunden, ohne dass ihnen Zeit oder Entfernung im Weg stehen.

Engel & Völkers bietet eine exquisite Sammlung privater Villen zum Verkauf an, deren Preise je nach Größe und Ausstattung unterschiedlich sind. Das atemberaubende Freyschlössl-Anwesen von Engel & Völkers auf dem Salzburger Mönchsberg bietet einen atemberaubenden Blick auf die Festung Hohensalzburg, die Altstadt von Salzburg und die nahegelegenen malerischen Berge und steht jetzt zum ersten Mal überhaupt zum Verkauf.

Einfache Finanzierung mit Engel & Völkers

Engel & Völkers bietet flexible Finanzierungslösungen, um den Kauf einer Immobilie leichter zu gestalten. Dazu gehört auch ein hauseigenes Finanzierungsteam, das gerne weitere Informationen bespricht und Lösungen speziell auf Kunden und Ihre individuellen Anforderungen zuschneidet. Berater stehen Ihnen gerne beratend zur Seite und treffen sich direkt mit Ihnen für eine individuelle Beratung.

Engel & Völkers wurde in Deutschland gegründet und entwickelte sich schnell zu einer internationalen Immobilienmarke, die ausschließlich im Luxussegment tätig ist und über ein eigenes Büronetzwerk verfügt. Sie sind stolz darauf, individuelle Wege für Immobilientransaktionen anzubieten, von der Suche und Auflistung von zum Verkauf stehenden Immobilien bis zum Kauf oder Verkaufen, Kunden schätzen diese persönliche Art und Weise in jeder Phase.

