Wohneigentum: Risiken gezielt absichern

Schicksalsschläge werden gerne verdrängt



Mindestens so gross wie die Sachrisiken sind die Personenrisiken. Schicksalsschläge wie Arbeitslosigkeit, Burn-out, Invalidität oder Tod sind häufiger, als man sich bewusst ist, und führen immer zu einer wesentlichen Reduktion des Haushaltseinkommens. Oder sie verursachen Mehrkosten, wenn das Ereignis jenen Partner betrifft, der mehrheitlich für nicht entlöhnte Tätigkeiten wie Kinderbetreuung oder Haushaltsführung aufkommt – diese Leistungen müssen dann plötzlich anderweitig organisiert und finanziert werden.

Wenn es um die Absicherung der Hypothek geht, denken viele Hypothekarkundinnen und -kunden zuerst an das Zinsrisiko und wählen eine Festhypothek. Dabei geht aber oft vergessen, dass es viel grössere Risiken gibt, nämlich die, die mit Job und Gesundheit verbunden sind. Diese Risiken tangieren nicht nur die Höhe der Zinszahlungen, sondern die grundsätzliche Möglichkeit, Zinszahlungen wie auch Amortisationszahlungen leisten zu können. Was passiert mit dem Haus, wenn einem Wohnungsbesitzer etwas zustösst? Wenn das Einkommen wegen Invalidität über längere Zeit – oder bei einem Todesfall komplett – ausbleibt, werden die Angehörigen nebst der emotionalen Belastung unter Umständen mit der Herausforderung konfrontiert, wie sie Zinsen und Amortisation der Hypothek weiterfinanzieren sollen.

Das Thema Job und Gesundheit betrifft aber nicht primär existenzielle Ereignisse wie dauernde Erwerbsunfähigkeit durch Invalidität oder Tod. Viel häufiger sind vorübergehende Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit. Diese Risiken könnten tendenziell noch grösser werden. So haben psychische Erkrankungen wie Stress, Burnout oder Depressionen in den letzten Jahren stetig zugenommen und sorgen für längere Ausfälle. Dasselbe gilt für Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle, die ebenfalls einen Anstieg in den vergangenen Jahren verzeichneten. Auch die angespannte internationale Wirtschaftslage lässt eine wachsende Zahl von Betriebsreorganisationen oder -schliessungen erwarten, die mit einem Abbau von Arbeitsplätzen verbunden sind. Sozialversicherungen decken in diesen Fällen nur maximal 70 bis 80 Prozent des Lohns ab. Betroffene müssen also mit längeren finanziellen Einschnitten beim Haushaltsbudget rechnen. Mit einer speziellen Lebensversicherung lässt sich zur Absicherung der Hypothek vorsorgen.