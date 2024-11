Wissenschaftsevent "Graubünden forscht"

In der Disziplin «Bildung und Geisteswissenschaften» gewannen Andrin Büchler und Elisa Manetti von der Pädagogischen Hochschule Graubünden je einen Preis. Elisa Manetti freute sich: «Die Auszeichnung bei ‚Graubünden forscht‘ ist für mich und das ganze PHGR-Team von Orbita eine Anerkennung für unsere Arbeit.»

Im Bereich «Medizin und Life Sciences» gingen Preise an Laura Mecchi (AO Forschungsinstitut Davos), Philipp Gessner (SIAF) und Selina Hanselmann (Private Universität im Fürstentum Liechtenstein). Melin Walet vom SLF durfte sich über einen Preis in der Kategorie «Naturwissenschaften freuen»: «Es ist eine Ehre und eine riesige Motivation für die Arbeit, wenn die Leute deinen Talk schätzen. Wenn ich mit anderen über meine Arbeit spreche, bin ich auch direkt wieder begeistert. Am meisten hat mich überrascht, wie verständlich und spannend die Forschung an ‘Graubünden forscht’ präsentiert wurde – besser als auf manchen fachspezifischen Konferenzen.» Theresa Banzer vom SLF wurde ebenfalls für ihren Vortrag «Buchdrucker in Gebirgswäldern im Kanton Graubünden: Herausforderungen und Chancen» ausgezeichnet.