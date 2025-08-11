«Wir schaffen magische Kinoatmosphäre»
Bereits zum 3. Mal findet das beliebte Openair Kino bei INTEGRA in Zizers statt. Neu ist unter anderem ein Schülernachmittag. Olivia Bislin und Vivian Oppliger erzählen, was die Besuchenden erwartet.
Wenn Olivia Bislin und Vivian Oppliger über das Openair Kino sprechen, spürt man ihre Begeisterung sofort. Die beiden INTEGRA-Mitarbeiterinnen sind Teil des achtköpfigen Organisationsteams und sorgen dafür, dass aus einem Firmenareal für vier Abende eine magische Kinolocation wird. «Es ist eine enorm abwechslungsreiche Aufgabe», erzählt Vivian Oppliger, die als Marketing Assistant für Dekoration, Bewilligungen und Aktivitäten zuständig ist. «Von der Gestaltung bis zur Auswahl und Platzierung der Foodtrucks – wir schaffen gemeinsam eine einmalige Atmosphäre.»
Ein Event wächst über sich hinaus
Was 2023 als Experiment begann, hat sich zu einem beliebten Sommeranlass in der Region entwickelt. «Wir wollen auch der Bevölkerung etwas bieten und zeigen, wer INTEGRA ist», erklärt Olivia. Das Hightech-Unternehmen, das Laborgeräte für die ganze Welt produziert, öffnet seine Tore und verwandelt das Firmengelände in einen stimmungsvollen Veranstaltungsort.
Vier Tage Kinomagie unter freiem Himmel
Das Openair Kino von INTEGRA bietet vom 20. bis 23. August 2025 ein abwechslungsreiches Programm, der tägliche Ablauf folgt dabei einem bewährten Konzept: Ab 18.30 Uhr öffnen sich die Tore, und die Besucher können sich bei lokalen Foodtrucks verpflegen, im Fotobus Erinnerungen festhalten und die interaktive INTEGRA Erlebniswelt erkunden.
Die Filmauswahl spricht verschiedene Geschmäcker an: Den Auftakt macht am Mittwoch der neue «Superman»-Film, gefolgt von «Jurassic World: Die Wiedergeburt» am Donnerstag. Freitag steht ganz im Zeichen der Nostalgie mit dem Klassiker «Forrest Gump». Den Abschluss bildet am Samstag der Rennfahrer-Film «F1».
Freiluft-Kinoerlebnis bei jeder Witterung
Die neue überdachte Tribüne garantiert wetterunabhängigen Filmgenuss. «Wir haben aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt», so das OK-Team. Die heimelige Atmosphäre mit stimmungsvoller Beleuchtung, gemütlichen Lounge-Möbeln und sorgfältig platzierten Dekorationselementen macht das Openair Kino zu einem besonderen Erlebnis.
In der Spritzgusshalle erwartet die Besucher zusätzlich die INTEGRA Erlebniswelt. Hier können Interessierte mehr über das Unternehmen erfahren, Produkte bestaunen und mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen. «Viele wissen gar nicht, dass in Zizers Hightech-Produkte für Labore weltweit hergestellt werden», erklärt Vivian. Ein spezieller Engineering-Bereich zeigt dabei die neuesten Produkte und deren Entstehung.
Acht Lehrberufe in drei Stunden
Olivia Bislin, die als HR-Fachfrau für die Rekrutierung und das Ausbildungswesen zuständig ist, war bereits in den Vorjahren im OK dabei. Der neue Schülernachmittag am 20. August ist das Herzstück für Olivia. Sie erklärt, wie es dazu kam: «Die Resonanz der Schulklassen, die wir jeweils unter dem Jahr einladen, war immer sehr gross, die Jugendlichen waren begeistert.» Diese positiven Erfahrungen führten zur Idee des offenen Schülernachmittags am Mittwoch: «So können wir erstens die Kinoinfrastruktur nutzen und gleichzeitig Jugendlichen unsere Lehrberufe in attraktiver Atmosphäre vorstellen. Und zudem ist der Nachmittag für alle offen und nicht auf bestimmte Klassen beschränkt.»
Innert kürzester Zeit können Jugendliche hier acht verschiedene Lehrberufe kennenlernen. Von 16.15 bis 19.45 Uhr erleben die Schülerinnen und Schüler nicht nur Präsentationen, sondern dürfen selbst Hand anlegen. «Sie lösen kleine Aufgaben und kommen direkt mit unseren Lernenden ins Gespräch.»
Die Herausforderung dabei? «Die Teilnehmerzahl ist auf 80 begrenzt», erklärt Olivia. «Wir wissen erst am 17. August beim Anmeldeschluss, wie viele kommen. Wenn wir voll ausgebucht sind, haben die aktuellen Lernenden, welche die Berufe vorstellen, im Viertelstundentakt neue Gruppen.» Trotzdem – oder gerade deswegen – ist sie überzeugt: «Diese einmalige Chance, so viele Berufe kompakt kennenzulernen, gibt es sonst fast nirgends. Und im Anschluss können sie gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden den neuen ‚Superman‘ auf unserer grossen Leinwand erleben. Der perfekte Abschluss nach einem inspirierenden Informationsnachmittag!»
Vom Fischerpatent zur Kletterwand – vielseitige Organisatorinnen
Was machen die beiden Organisatorinnen, wenn sie nicht gerade Kinoleinwände aufbauen? «Ich habe vor zwei Monaten das Fischerpatent gemacht», erzählt Vivian mit leuchtenden Augen. «Jetzt gehe ich oft morgens um vier Uhr an Seen und Bäche – der perfekte Ausgleich zur Arbeit.»
Olivia hingegen findet ihren Ausgleich in der Vertikalen: «Meine grosse Leidenschaft ist das Klettern. Ich leite auch Jugendliche in der Kletter-JO.» Wenn sie nicht an Felswänden hängt, pflegt sie ihren neuen Garten. «Die Blumen und vor allem die Bienen faszinieren mich total.»
Diese Vielseitigkeit spiegelt sich auch in ihrer Arbeit bei INTEGRA wider. Beide schätzen die abwechslungsreichen Aufgaben und die Möglichkeit, kreativ zu sein. «Bei INTEGRA kann man Ideen einbringen und umsetzen», sind sich beide einig.
Jetzt Tickets sichern
Die Tickets können bequem online unter www.integrakino.ch gekauft werden, wobei es für den Klassiker «Forrest Gump» am Freitag ein besonders attraktives Angebot gibt. Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung, und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Gelände gut erreichbar.
«Es wird ein cooles Erlebnis», verspricht Vivian. «Gute Filme, Foodtrucks mit diversen Köstlichkeiten und abwechslungsreiche Aktivitäten in einer tollen Atmosphäre.» Olivia ergänzt: «Und für die Jugendlichen ist es die Chance, ihre berufliche Zukunft zu entdecken – in einer wirklich speziellen Umgebung..»
Alle Informationen und Tickets: www.integrakino.ch
Anmeldung Schülernachmittag: www.integralehre.ch
Mehr erfahren: https://www.integra-biosciences.com/de/karriere