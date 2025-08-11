«Wir schaffen magische Kinoatmosphäre»

Wenn Olivia Bislin und Vivian Oppliger über das Openair Kino sprechen, spürt man ihre Begeisterung sofort. Die beiden INTEGRA-Mitarbeiterinnen sind Teil des achtköpfigen Organisationsteams und sorgen dafür, dass aus einem Firmenareal für vier Abende eine magische Kinolocation wird. «Es ist eine enorm abwechslungsreiche Aufgabe», erzählt Vivian Oppliger, die als Marketing Assistant für Dekoration, Bewilligungen und Aktivitäten zuständig ist. «Von der Gestaltung bis zur Auswahl und Platzierung der Foodtrucks – wir schaffen gemeinsam eine einmalige Atmosphäre.»



Ein Event wächst über sich hinaus

Was 2023 als Experiment begann, hat sich zu einem beliebten Sommeranlass in der Region entwickelt. «Wir wollen auch der Bevölkerung etwas bieten und zeigen, wer INTEGRA ist», erklärt Olivia. Das Hightech-Unternehmen, das Laborgeräte für die ganze Welt produziert, öffnet seine Tore und verwandelt das Firmengelände in einen stimmungsvollen Veranstaltungsort.



Vier Tage Kinomagie unter freiem Himmel

Das Openair Kino von INTEGRA bietet vom 20. bis 23. August 2025 ein abwechslungsreiches Programm, der tägliche Ablauf folgt dabei einem bewährten Konzept: Ab 18.30 Uhr öffnen sich die Tore, und die Besucher können sich bei lokalen Foodtrucks verpflegen, im Fotobus Erinnerungen festhalten und die interaktive INTEGRA Erlebniswelt erkunden.



Die Filmauswahl spricht verschiedene Geschmäcker an: Den Auftakt macht am Mittwoch der neue «Superman»-Film, gefolgt von «Jurassic World: Die Wiedergeburt» am Donnerstag. Freitag steht ganz im Zeichen der Nostalgie mit dem Klassiker «Forrest Gump». Den Abschluss bildet am Samstag der Rennfahrer-Film «F1».



Freiluft-Kinoerlebnis bei jeder Witterung

Die neue überdachte Tribüne garantiert wetterunabhängigen Filmgenuss. «Wir haben aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt», so das OK-Team. Die heimelige Atmosphäre mit stimmungsvoller Beleuchtung, gemütlichen Lounge-Möbeln und sorgfältig platzierten Dekorationselementen macht das Openair Kino zu einem besonderen Erlebnis.

In der Spritzgusshalle erwartet die Besucher zusätzlich die INTEGRA Erlebniswelt. Hier können Interessierte mehr über das Unternehmen erfahren, Produkte bestaunen und mit Mitarbeitenden ins Gespräch kommen. «Viele wissen gar nicht, dass in Zizers Hightech-Produkte für Labore weltweit hergestellt werden», erklärt Vivian. Ein spezieller Engineering-Bereich zeigt dabei die neuesten Produkte und deren Entstehung.