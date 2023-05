Wir entwickeln dein Potenzial

Repower legt höchsten Wert auf die Berufsbildung und ist stets auf der Suche nach motivierten Lehrkräften. Nun ist die Phase der Bewerbungen für das Jahr 2024 gestartet. Repower bietet Lehrstellen in vielen verschiedenen Berufen an. Die offenen Lehrstellen sind seit kurzer Zeit online. Wir freuen uns auf jede Bewerbung!

Schnuppern, sich bewerben und los geht deine Lehre!

Um die Arbeitswelt kennenzulernen, kannst du ein paar Tage in deinem gewünschten Lehr­beruf schnuppern. Wenn dir die Schnupperlehre gefallen hat, kannst du dich anschliessend für diese Lehrstelle bewerben. Wenn wir von deinen Unterlagen überzeugt sind, laden wir dich zu einem ersten Gespräch mit dem Berufsbildner oder der Berufsbildnerin und der Leiterin Berufsbildung ein. Beim Gespräch erfährst du noch mehr über Repower, das Team und die Lehrstelle. Frag uns, was dich interessiert. Erzähle uns von dir, denn auch wir möchten dich kennenlernen, um einzuschätzen, ob du ins Team passt.



Für 2024 bieten wir Lehrstellen in verschiedenen Berufen an:

Netzelektriker:in EFZ Poschiavo/Landquart/Küblis/Bever/Ilanz oder Disentis

Polymechaniker:in EFZ Poschiavo, Küblis

Logistiker:in EFZ Küblis, Ilanz

Kauffrau/Kaufmann (E- oder M-Profil) Landquart, Poschiavo

Automatiker:in EFZ Poschiavo

Elektroplaner:in EFZ Ilanz, Poschiavo

Mediamatiker:in EFZ Landquart

Übrigens, wenn du früher starten möchtest: Für August 2023 suchen wir noch Netzelektriker:innen und Polymechaniker:innen.

Bewirb dich jetzt