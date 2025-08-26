WillNatur: Echter natürlicher Genuss
In Untervaz stellt Christian Will seit über zehn Jahren naturbelassene Glacé und Labné her – von Hand, regional und mit dem Ziel: ehrlicher Genuss, der nährt und bewusst Freude macht.
Der Impuls kam von Jakob Grob
Die Begegnung mit dem über 80-jährigen Jakob Grob, einem Pionier im Käsereianlagenbau aus Chur, war für Christian entscheidend. Jakob sammelte täglich Wildfrüchte, stellte Sirup und Konfitüre her – und lebte, was er predigte: Achtsamkeit, Respekt vor Rohstoffen, Verantwortung gegenüber der Natur. Er wurde zum prägenden Vorbild. Was Christian von ihm lernte, ist heute in jedem Produkt von WillNatur spürbar.
Weniger ist mehr – besonders beim Genuss
Seine Glacésorten – von Schokolade über Erdbeere bis Himbeere – und die Labné-Crèmes in Varianten wie Holunder, Café oder Caramel enthalten keine Füllstoffe, keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker. «Ich produziere so, dass die Heilkraft der Natur in der Nahrung erhalten bleibt – wie eine Mutter, die mit Liebe für ihre Familie kocht.»
Für ein System der Wertschätzung
WillNatur steht für ein anderes Ernährungssystem: eines, in dem nicht Profit, sondern Nachhaltigkeit und Miteinander im Zentrum stehen. «Die Nahrung sollte unsere Medizin sein», sagt Christian – in Anlehnung an Hippokrates. Für ihn bedeutet Regionalität mehr als Herkunft: Sie ist ein gesunder Kreislauf, ein Stück Stabilität in einer globalisierten Welt.
Verfügbar mit Nähe – nicht mit Masse
WillNatur-Produkte gibt’s auf dem Churer Wochenmarkt, in Hofläden von Igis bis Maienfeld, in Cafés und Restaurants und sogar im Stadion vom EHC Chur. Produziert wird in einer alten Mitärküche unter der Mehrzweckhalle in Untervaz, mit bewusstem Tempo und regionalem Fokus.
Erfolg misst sich an Feedback, nicht an Zahlen
Christian freut sich über kleine Erfolge, gelöste Herausforderungen und ehrliche Rückmeldungen. «Die Menschen merken, wenn etwas mit Liebe gemacht ist. Das ist meine Motivation.»
Wenn ich mir selbst gegenübersitze
Auf die Frage, mit wem er am liebsten essen würde, antwortet er: mit sich selbst. «Das wäre bestimmt eine grosse Konfrontation.» Servieren würde er sich einen regionalen, biologischen Gemüseeintopf – schlicht, kraftvoll, echt. Genau wie seine Produkte.