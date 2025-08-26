×

WillNatur: Echter natürlicher Genuss

In Untervaz stellt Christian Will seit über zehn Jahren naturbelassene Glacé und Labné her – von Hand, regional und mit dem Ziel: ehrlicher Genuss, der nährt und bewusst Freude macht.

Leben & Freizeit
Promoted Content
26.08.25 - 04:30 Uhr
Christian Will von WillNatur mit seinem mobilen Glacéstand: Hier gibt es handgemachte Glacé ohne Zusatzstoffe – regional, achtsam und mit echter Leidenschaft hergestellt. Genuss mit Haltung, mitten aus Untervaz.
Christian Will von WillNatur mit seinem mobilen Glacéstand: Hier gibt es handgemachte Glacé ohne Zusatzstoffe – regional, achtsam und mit echter Leidenschaft hergestellt. Genuss mit Haltung, mitten aus Untervaz.

Der Impuls kam von Jakob Grob 
Die Begegnung mit dem über 80-jährigen Jakob Grob, einem Pionier im Käsereianlagenbau aus Chur, war für Christian entscheidend. Jakob sammelte täglich Wildfrüchte, stellte Sirup und Konfitüre her – und lebte, was er predigte: Achtsamkeit, Respekt vor Rohstoffen, Verantwortung gegenüber der Natur. Er wurde zum prägenden Vorbild. Was Christian von ihm lernte, ist heute in jedem Produkt von WillNatur spürbar. 

Weniger ist mehr – besonders beim Genuss 
Seine Glacésorten – von Schokolade über Erdbeere bis Himbeere – und die Labné-Crèmes in Varianten wie Holunder, Café oder Caramel enthalten keine Füllstoffe, keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker. «Ich produziere so, dass die Heilkraft der Natur in der Nahrung erhalten bleibt – wie eine Mutter, die mit Liebe für ihre Familie kocht.» 

Christian Will beim Einfüllen frischer Milch in eine moderne Verarbeitungsanlage. In seiner Produktionsstätte in Untervaz entstehen in Handarbeit hochwertige Glacé und Labné – regional, naturbelassen und mit Sorgfalt hergestellt.
Christian Will beim Einfüllen frischer Milch in eine moderne Verarbeitungsanlage. In seiner Produktionsstätte in Untervaz entstehen in Handarbeit hochwertige Glacé und Labné – regional, naturbelassen und mit Sorgfalt hergestellt.

Für ein System der Wertschätzung 
WillNatur steht für ein anderes Ernährungssystem: eines, in dem nicht Profit, sondern Nachhaltigkeit und Miteinander im Zentrum stehen. «Die Nahrung sollte unsere Medizin sein», sagt Christian – in Anlehnung an Hippokrates. Für ihn bedeutet Regionalität mehr als Herkunft: Sie ist ein gesunder Kreislauf, ein Stück Stabilität in einer globalisierten Welt. 

Verfügbar mit Nähe – nicht mit Masse 
WillNatur-Produkte gibt’s auf dem Churer Wochenmarkt, in Hofläden von Igis bis Maienfeld, in Cafés und Restaurants und sogar im Stadion vom EHC Chur. Produziert wird in einer alten Mitärküche unter der Mehrzweckhalle in Untervaz, mit bewusstem Tempo und regionalem Fokus. 

Erfolg misst sich an Feedback, nicht an Zahlen 
Christian freut sich über kleine Erfolge, gelöste Herausforderungen und ehrliche Rückmeldungen. «Die Menschen merken, wenn etwas mit Liebe gemacht ist. Das ist meine Motivation.» 

Wenn ich mir selbst gegenübersitze 
Auf die Frage, mit wem er am liebsten essen würde, antwortet er: mit sich selbst. «Das wäre bestimmt eine grosse Konfrontation.» Servieren würde er sich einen regionalen, biologischen Gemüseeintopf – schlicht, kraftvoll, echt. Genau wie seine Produkte. 

Christian Will, Gründer von WillNatur, steht mit verschränkten Armen vor neutralem Hintergrund. Mit ruhigem Lächeln und natürlicher Ausstrahlung verkörpert er die Werte seines Unternehmens: Achtsamkeit, Qualität und Authentizität.
Christian Will, Gründer von WillNatur, steht mit verschränkten Armen vor neutralem Hintergrund. Mit ruhigem Lächeln und natürlicher Ausstrahlung verkörpert er die Werte seines Unternehmens: Achtsamkeit, Qualität und Authentizität.
Promoted Content von
Teilen FacebookE-MailWhatsAppLink
Könnte euch auch interessieren
Mehr zu Leben & Freizeit MEHR