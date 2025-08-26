WillNatur: Echter natürlicher Genuss

Für ein System der Wertschätzung

WillNatur steht für ein anderes Ernährungssystem: eines, in dem nicht Profit, sondern Nachhaltigkeit und Miteinander im Zentrum stehen. «Die Nahrung sollte unsere Medizin sein», sagt Christian – in Anlehnung an Hippokrates. Für ihn bedeutet Regionalität mehr als Herkunft: Sie ist ein gesunder Kreislauf, ein Stück Stabilität in einer globalisierten Welt.



Verfügbar mit Nähe – nicht mit Masse

WillNatur-Produkte gibt’s auf dem Churer Wochenmarkt, in Hofläden von Igis bis Maienfeld, in Cafés und Restaurants und sogar im Stadion vom EHC Chur. Produziert wird in einer alten Mitärküche unter der Mehrzweckhalle in Untervaz, mit bewusstem Tempo und regionalem Fokus.



Erfolg misst sich an Feedback, nicht an Zahlen

Christian freut sich über kleine Erfolge, gelöste Herausforderungen und ehrliche Rückmeldungen. «Die Menschen merken, wenn etwas mit Liebe gemacht ist. Das ist meine Motivation.»



Wenn ich mir selbst gegenübersitze

Auf die Frage, mit wem er am liebsten essen würde, antwortet er: mit sich selbst. «Das wäre bestimmt eine grosse Konfrontation.» Servieren würde er sich einen regionalen, biologischen Gemüseeintopf – schlicht, kraftvoll, echt. Genau wie seine Produkte.