Wie man Flecken auf Textilien los wird

Im Sommer ziehen wir uns gerne schick an. Sei es zu einem runden Geburtstag, zum Familienfest oder auch einfach zu einem geselligen Sommerabend zusammen mit Freunden und Kollegen. Und Schwups ist es passiert. Ein Fleck hat sich auf unserem Lieblingskleid, auf unserem teuersten Hemd oder auf unserer schönsten Sommerhose verewigt. Damit dieser Fleck dort aber nicht ewig sitzt, gibt es die Profis vom Texclean Textilreinigungsservice der Zentralwäscherei Chur AG. Lesen Sie hier die grössten Fehler sowie auch die besten Tipps für Ihre verschmutze Lieblingskleidung.



So schnell wie der Fleck gekommen ist, wird man ihn in den meisten Fällen leider nicht los. Und so kommen wir bereits zum häufigsten Fehler, den man machen kann – und zwar indem man versucht den Fleck mit Wasser selbst auszuwaschen. Bei manchen Flecken ist das wirksam, aber in den meisten Fällen, besonders bei rötlichen oder fettigen Flecken, verteilt man den Schmutz und der Fleck wird nur noch grösser. Daher unser Tipp: Erstmal nichts machen. Am besten man zieht sich um und lässt den Fleck ohne Vorbehandlung eintrocknen.



Ein weiterer Fehler, den viele machen, ist den Fleck in der eigenen Waschmaschine rauswaschen zu wollen. Dieses Vorgehen ist zwar logisch, aber je nach Fleck verschlimmert man auch hier die Situation. Denn wenn der Fleck durch das Waschen nicht rausgeht, ist es für die Textilreinigung umso schwerer, den Fleck mit professionellem Detachieren (bedeutet manuelle Fleckenentfernung ohne Beschädigung des Textils) zu entfernen. Daher zögern Sie bitte damit, den Fleck selbst rauswaschen zu wollen, und zeigen Sie lieber das Kleidungsstück vor der Wäsche den Textilprofis vor Ort. Sie können Sie gut beraten und stimmen dann mit Ihnen zusammen, je nach Art des Flecks, das weitere Vorgehen ab.