Wie man Flecken auf Textilien los wird
Die grössten Fehler und besten Tipps bei der Fleckenentfernung.
Die grössten Fehler und besten Tipps bei der Fleckenentfernung.
Im Sommer ziehen wir uns gerne schick an. Sei es zu einem runden Geburtstag, zum Familienfest oder auch einfach zu einem geselligen Sommerabend zusammen mit Freunden und Kollegen. Und Schwups ist es passiert. Ein Fleck hat sich auf unserem Lieblingskleid, auf unserem teuersten Hemd oder auf unserer schönsten Sommerhose verewigt. Damit dieser Fleck dort aber nicht ewig sitzt, gibt es die Profis vom Texclean Textilreinigungsservice der Zentralwäscherei Chur AG. Lesen Sie hier die grössten Fehler sowie auch die besten Tipps für Ihre verschmutze Lieblingskleidung.
So schnell wie der Fleck gekommen ist, wird man ihn in den meisten Fällen leider nicht los. Und so kommen wir bereits zum häufigsten Fehler, den man machen kann – und zwar indem man versucht den Fleck mit Wasser selbst auszuwaschen. Bei manchen Flecken ist das wirksam, aber in den meisten Fällen, besonders bei rötlichen oder fettigen Flecken, verteilt man den Schmutz und der Fleck wird nur noch grösser. Daher unser Tipp: Erstmal nichts machen. Am besten man zieht sich um und lässt den Fleck ohne Vorbehandlung eintrocknen.
Ein weiterer Fehler, den viele machen, ist den Fleck in der eigenen Waschmaschine rauswaschen zu wollen. Dieses Vorgehen ist zwar logisch, aber je nach Fleck verschlimmert man auch hier die Situation. Denn wenn der Fleck durch das Waschen nicht rausgeht, ist es für die Textilreinigung umso schwerer, den Fleck mit professionellem Detachieren (bedeutet manuelle Fleckenentfernung ohne Beschädigung des Textils) zu entfernen. Daher zögern Sie bitte damit, den Fleck selbst rauswaschen zu wollen, und zeigen Sie lieber das Kleidungsstück vor der Wäsche den Textilprofis vor Ort. Sie können Sie gut beraten und stimmen dann mit Ihnen zusammen, je nach Art des Flecks, das weitere Vorgehen ab.
Generell kann es von Vorteil sein, schmutzige Wäsche vorzubehandeln. Hier eignet sich je nach Textil Gallenseife oder sogar Essig. Aber dies ist wirklich sehr abhängig davon, um welches Textil und um welche Art von Verschmutzung es sich handelt. Besonders bei rötlichen Flecken wie Rotwein oder Blut, bei Fettspritzern und Rost empfehlen wir dringend die Wäsche direkt zur Textilpflege zu bringen – ohne Vorbehandlung und ohne Vorwaschen.
Gerade die jüngere Generation schaut auch gerne im Internet nach passenden Tricks und «life hacks» bei der Fleckenentfernung. Aber die meisten dieser Tricks sind leider in der Realität nicht mit allen Textilien umsetzbar und so verschlimmert man die Situation meistens, anstelle den Fleck los zu werden. Viele Kunden kommen mit vorgewaschenen oder falsch behandelten Kleidungsstücken zu uns mit dem Wunsch diese zu retten. Aber unsere Textilpflegeprofis können nicht zaubern und hat man einmal einen Fleck falsch behandelt, ist es sehr schwer diesen textilschonend wieder zu entfernen.
Demensprechend möchten wir die wichtigsten Ratschläge nochmals kurz zusammenfassen.
- Bei fettigen oder rötlichen Flecken am besten nichts machen.
- Nicht versuchen den Fleck mit der eigenen Waschmaschine auszuwaschen.
- Wenn man vorbehandelt, dann mit Fachwissen, was das richtige Mittel zum jeweiligen Fleck und Textil angeht.
- Nicht auf Tipps aus dem Internet vertrauen.
- Am besten mit dem Kleidungsstück direkt zur Textilreinigung und den Profi um Rat fragen.
Die Expertinnen und Experten der Texclean Textilpflege sind echte Profis, was die textilschonende Fleckenentfernung angeht. Wir beraten täglich eine Vielzahl an Kunden und lösen Tag für Tag jede Menge Flecken aus unterschiedlichsten Textilien – mit Wasser oder auch in Form von Trockenreinigung. Entsprechend vertrauen Sie Ihre Lieblingskleider unseren erfahrenen Textilprofis an, denn die professionelle und textilschonende Fleckenentfernung ist unser tägliches Handwerk.
«Spoiler». Auch wir können aus alten Kleidern keine neuen machen. Wenn Kleider falsch gewaschen werden oder über längere Zeit falsch behandelt wurden, können wir diese nicht erneuern, auch wenn die Fernsehwerbung hier anderes behauptet. Achten Sie daher auch im eigenen Haushalt darauf, Ihre Lieblingstextilien gut zu behandeln. Und wenn es doch einmal zu Flecken kommt, folgen Sie unseren Tipps, dann haben Sie lange Freude an Ihren wertvollsten Kleidungsstücken.