Wie eine alpine Umarmung
Eine ruhige, behagliche Atmosphäre mit viel Bündner Flair und einem starken gastronomischen Angebot: So lautet die Verwöhnformel des 4-Sterne-Hotels Lenzerhorn – Alpine Stay, Spa & Savour. Es liegt mitten im Dorfkern von Lenzerheide und doch nah an Skipiste und Langlaufloipe.
Holz und Stein prägen die Einrichtung des traditionsreichen Hotels Lenzerhorn und schaffen eine warme, behagliche Atmosphäre mit viel Bündner Charakter. In den 26 Zimmern des Haupthauses setzen liebevolle Details wie die Steinbock-Ornamentik markante Akzente. «Bei uns fühlt man sich wirklich wie in einem Bündner Berghotel», sagt Hoteldirektor Reto Feller. Direkt gegenüber befindet sich das Haus Spescha mit zwölf weiteren komfortablen Zimmern – ideal für Gäste, die etwas mehr Ruhe und Rückzug schätzen.
Klares Bekenntnis zum Genuss
Ein Herzstück des Hauses ist das gastronomische Angebot. Gleich drei Restaurants stehen den Gästen zur Auswahl. Im stilvollen Restaurant Giardino wird in gepflegtem Ambiente mit weissen Tischtüchern und Kerzenlicht diniert. Die Küche setzt auf klassische Gerichte mit Raffinesse, begleitet von einer sehr guten Weinkarte. Als Favorit gilt das Rindsentrecôte double, das vom Service direkt am Tisch tranchiert und in zwei Gängen serviert wird. «Mit diesem Angebot heben wir uns bewusst ab», so Reto Feller.
Rustikal und ungezwungen geht es im Heidstübli zu. Die gemütliche Atmosphäre einer Bündner Stube, das lockere Du und Klassiker wie Pizza aus dem Steinofen, Fonduevariationen oder Fleisch vom heissen Stein machen das Restaurant zu einem beliebten Treffpunkt. Das direkt angrenzende Spielzimmer ist bei den kleinen Gästen ein Renner. «Das Heidstübli ist auf der Lenzerheide eine Institution», sagt der Hoteldirektor nicht ohne Stolz. Ergänzt wird das Angebot durch das Kuchikästli, das mit feinen Kombinationen aus Schweizer und internationaler Küche punktet. Auch vegane Gerichte haben hier selbstverständlich ihren Platz.
Neu gestaltet präsentiert sich die Bar La Perla. Sie bietet eine grosse Auswahl an Bieren und Spirituosen, mit klarem Fokus auf regionale Bündner Produkte wie Tschliner oder Davoser Bier – ein stimmiger Ort für einen entspannten Tagesausklang.
Das 4-Sterne-Haus verwöhnt seine Gäste aber nicht nur kulinarisch, sondern auch olfaktorisch. Reto Feller: «Eine Mitarbeiterin ist gelernte Parfümeurin. Wir haben sie beauftragt, ein Parfüm für uns zu kreieren.» Das Resultat lässt sich riechen – es ist eine Mischung aus frischem Arvenholz und dem Duft nach Moos. Natürlich sei es eine fast schon philosophische Frage, wie die Bündner Berge riechen – «aber ich finde, sie hat es gut getroffen», so Reto Feller.
Wellness und Ruhe nach einem Tag im Schnee
Typischerweise beherbergt das Lenzerhorn sehr aktive Gäste aller Altersgruppen. Das Skigebiet Arosa Lenzerheide mit 225 präparierten Pistenkilometern liegt in unmittelbarer Nähe, die Langlaufloipe ist nur wenige Gehminuten entfernt. Ein moderner Skikeller mit abschliessbaren Schränken und integrierter Skischuhheizung sorgt für zusätzlichen Komfort. In der kleinen Werkstatt ist es möglich, die Beläge neu zu wachsen.
Nach einem Tag an der frischen Bergluft lädt der Spa-Bereich zur Erholung ein. Neben einem Aussenbecken mit Massagedüsten und einem Innenbecken mit Gegenstromanlage bietet die Saunalandschaft eine Biosauna sowie eine finnische Sauna, die einem Chalet nachempfunden ist. Für Liebhaberinnen und Liebhaber von Wechselbädern ist das Eis-Iglu bei minus acht Grad ein Highlight: Die Wände tragen eine dicke Eisschicht und sorgen nach dem Saunagang für die nötige Abkühlung. Damit die Füsse nicht zu sehr abkühlen, wird der Boden regelmässig mit Heu ausgelegt. Besonders stimmungsvoll ist der abgedunkelte Saunabereich mit Kerzenlicht und funkelnden Lichtelementen – fast wie unter einem nächtlichen Sternenhimmel. Natürlich kommen die Dufterlebnisse auch im Spa nicht zu kurz: Dafür sorgt ein Bergkräuterdampfbad. Darüber hinaus lassen sich auch wohltuende Massagen buchen – wie zum Beispiel Stein- und Kräuterstempel-Massagen. Reto Feller: «Es ist wirklich ein tolles ergänzendes Angebot – unsere Gäste sind ohnehin den ganzen Tag draussen – sei es im Skigebiet oder bei einem Spaziergang durch die verschneiten Wälder oder auf dem zugefrorenen Heidsee.»
Attraktive Aktivitäten abseits der Pisten
Die Ferienregion Lenzerheide, eingebettet zwischen Chur und Tiefencastel, bietet vielseitige Wintersportgebiete mit modernen Bergbahnen und malerischen Landschaften. Langlaufloipen, Winterwanderwege und der zugefrorene Heidsee machen die Lenzerheide auch abseits der Skipisten zu einem stimmungsvollen Wintererlebnis. Ergänzt wird das Angebot durch vier abwechslungsreiche Schlittelpisten, die bequem mit der Bergbahn erreichbar sind. Nichts für schwache Nerven ist das Nachtschlittelerlebnis LIGHT RIDE. Multisensorische Lichtinstallationen und Musik erzeugen ein unvergessliches Erlebnis. Wer es lieber gemächlich mag, lässt sich entspannt auf der Pferdekutsche durch die verschneite Winterlandschaft ziehen – eingekuschelt in warme Decken. In der ganzen Ferienregion Lenzerheide gibt es kostenlose Natureisfelder, auf denen dem Eissport gefrönt werden kann – sei es Eislaufen, Eishockey oder Eisstockschiessen.
Über die Jahre sind Beziehungen entstanden
Und was gibt es Schöneres, als nach einem Tag voller Eindrücke wieder in die Wohlfühlatmosphäre des Lenzerhorns einzutauchen? Das behagliche Ambiente, der persönliche Umgang und die Liebe zum Detail prägen den Aufenthalt. Rund sechzig Mitarbeitende fühlen sich für das Gästewohl verantwortlich – und scheuen dafür keinen Aufwand. «Unsere Mitarbeitenden kennen unsere Stammgäste sehr gut», so Reto Feller. Es gebe zum Beispiel eine Familie, die sich jedes Jahr ein Bäumchen auf dem Zimmer wünsche. «Die Gäste schmücken das Bäumchen gern selbst. Unsere Zimmer-Crew weiss das, organisiert das Bäumchen und stellt den Schmuck nur bereit», so Reto Feller. Genau diese zuvorkommende Art der Belegschaft macht das Hotel Lenzerhorn für viele Gäste zu einem Ort, an den man immer wieder gern zurückkehrt.