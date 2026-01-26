Wie eine alpine Umarmung

Klares Bekenntnis zum Genuss

Ein Herzstück des Hauses ist das gastronomische Angebot. Gleich drei Restaurants stehen den Gästen zur Auswahl. Im stilvollen Restaurant Giardino wird in gepflegtem Ambiente mit weissen Tischtüchern und Kerzenlicht diniert. Die Küche setzt auf klassische Gerichte mit Raffinesse, begleitet von einer sehr guten Weinkarte. Als Favorit gilt das Rindsentrecôte double, das vom Service direkt am Tisch tranchiert und in zwei Gängen serviert wird. «Mit diesem Angebot heben wir uns bewusst ab», so Reto Feller.

Rustikal und ungezwungen geht es im Heidstübli zu. Die gemütliche Atmosphäre einer Bündner Stube, das lockere Du und Klassiker wie Pizza aus dem Steinofen, Fonduevariationen oder Fleisch vom heissen Stein machen das Restaurant zu einem beliebten Treffpunkt. Das direkt angrenzende Spielzimmer ist bei den kleinen Gästen ein Renner. «Das Heidstübli ist auf der Lenzerheide eine Institution», sagt der Hoteldirektor nicht ohne Stolz. Ergänzt wird das Angebot durch das Kuchikästli, das mit feinen Kombinationen aus Schweizer und internationaler Küche punktet. Auch vegane Gerichte haben hier selbstverständlich ihren Platz.

Neu gestaltet präsentiert sich die Bar La Perla. Sie bietet eine grosse Auswahl an Bieren und Spirituosen, mit klarem Fokus auf regionale Bündner Produkte wie Tschliner oder Davoser Bier – ein stimmiger Ort für einen entspannten Tagesausklang.

Das 4-Sterne-Haus verwöhnt seine Gäste aber nicht nur kulinarisch, sondern auch olfaktorisch. Reto Feller: «Eine Mitarbeiterin ist gelernte Parfümeurin. Wir haben sie beauftragt, ein Parfüm für uns zu kreieren.» Das Resultat lässt sich riechen – es ist eine Mischung aus frischem Arvenholz und dem Duft nach Moos. Natürlich sei es eine fast schon philosophische Frage, wie die Bündner Berge riechen – «aber ich finde, sie hat es gut getroffen», so Reto Feller.



