WETA mobile solutions AG – Zeit nehmen fürs mobile Leben

Tradition, Innovation, Qualität, Kundennähe und Next Generation – mit all diesen Worten wirbt die WETA mobile solutions AG. Den Ursprung hat das Unternehmen in der von Anton Tannò 1967 gegründeten WETA Radio und Fernseh AG, welche 2023 in die WETA digital solutions AG umgewandelt wurde. Zusätzlich zu dieser Firma existiert seit Juli dieses Jahres die WETA mobile solutions AG mit Daniela Tannò als Geschäftseigentümerin.

Nach über 30-jähriger Tätigkeit im Familienunternehmen wagt die bisherige Leiterin der Filiale Thusis der WETA digital solutions AG und davor Verantwortliche für den Ein- und Verkauf von Handys bei der WETA Radio und Fernseh AG den Schritt in die Selbständigkeit. Mit der Gründung der WETA mobile solutions AG beweist Daniela Tannò Mut, einen neuen, eigenen Weg zu gehen. Statt auf Gross- richtet sie den Fokus auf Privatkundschaft sowie Klein- und Mittelunternehmen. Unterstützt wird sie, inklusive eines Lernenden, von drei kompetenten und engagierten Mitarbeitenden. Zusammen spricht das Team fliessend sechs Sprachen: Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch und Englisch.

Umfassendes Angebot

Die WETA mobile solutions AG ist ein All-In-One-Partner fürs mobile Leben und soll den Alltag mit Komfort, Unterhaltung und zeitlosem Design bereichern. Dies mit moderner Technik in Form von Smartphones, Fernsehern, Radios, Stereoanlagen und Soundbars in Top-Qualität. Das Team berät Jugendliche und Erwachsene individuell, richtet Geräte ein, repariert Defekte direkt vor Ort, kümmert sich in Zusammenarbeit mit der WETA digital solutions AG um den Technischen Service, hilft bei der Einrichtung der Krypto-Hardware-Wallet und findet die passende Lösung für jeden Bedarf. «Wir nehmen uns ausreichend Zeit für unsere Kundschaft», verspricht die Geschäftseigentümerin.

Mit der Gründung der WETA mobile solutions AG führt Daniela Tannò nicht nur das Lebenswerk von Anton Tannò – «auf Grund der Ausrichtung auf Privatpersonen führe ich das Fachgeschäft wie seinerzeit mein Vater» – in eine nächste Ära. Gleichzeitig schreibt sie ihre eigene Erfolgsgeschichte – und beweist eindrücklich, dass unternehmerisches Erbe und Innovationsgeist kein Widerspruch sind, sondern ein unschlagbares Fundament für die Zukunft bilden.