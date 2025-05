we.make.music Mundart Festival

Am Samstag, 7. Juni 2025, verwandelt sich das Giessenparkbad in Bad Ragaz in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne für das we.make.music Festival. Ab 17:30 Uhr erwartet die Besucher ein unvergesslicher Konzertabend mit erstklassiger Mundart-Musik, erfrischendem Badi-Ambiente und Sonnenuntergangsstimmung pur.