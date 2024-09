Wellnessauszeit in Andeer

Einzigartig dank einheimischem Granit

Neben dem Wasser prägt der grün schimmernde Andeerer Granit die Atmosphäre des Mineralbads. Das Gestein wird seit dem 20. Jahrhundert im Schamsertal abgebaut und dient als bevorzugter Baustoff in der Val Schons.

Auch im Mineralbad Andeer prägt der einheimische Granit das Erscheinungsbild, was dem Bad eine einzigartige Ausstrahlung verleiht.



Die Kombination aus warmem Mineralwasser und grünem Granit schafft eine beruhigende Atmosphäre der Geborgenheit und Harmonie. Die Gäste tauchen in eine Welt des Wohlgefühls ein, regeneratives Entspannen ist Trumpf. Das Mineralbad Andeer ist ein Ort, wo Körper und Seele wirklich zur Ruhe kommen können.