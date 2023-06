Wellness für Ihre Nähmschine

«Oft bekommen wir Maschinen die komplett verdreckt sind und die schon viele Jahre keinen Tropfen Öl gesehen haben» so Adriana Pianegonda, welche alle Reparaturen und Serviceleistungen selber macht.

«Es ist nicht wirklich nachvollziehbar, warum man dem geliebten Werkzeug nicht mehr Sorge trägt.» «Würden die Maschinen regelmässig gewartet, könnten wir in vielen Fällen noch retten, was zu retten ist. Doch leider ist es oft zu spät.»

«Darum führe ich seit einigen Jahren diese Sommeraktion durch» und das mit grossem Erfolg. Zwischen 100 – 200 Maschinen werden jedes Jahr zur Kontrolle gebracht. «Bei 90% der Geräte reicht etwas Öl und ein kleiner Puster mit Druckluft», wird das nicht gemacht, verdreckt die Maschine mit den Jahren und Öl und Staub führen zum Verharzen. Die Folge ist Schwergang was letztendlich den Tod der meisten Maschinen bedeutet.

Ganz schlimm sind Schäden, die durch Gebrauch von schlechten Fäden und falschem Zubehör entstehen. AHA-Mode bietet diesbezüglich Beratung und Schulungen an.



Beispiel, bei dem Billigfäden aus dem Discounter eingesetzt wurden.