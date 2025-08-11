Warum das Fitnessstudio im Sommer seine Vorteile hat

1. Klimatisierte Umgebung

Wenns draussen zu heiss wird, kann das Fitnessstudio ein perfekter kühler Rückzugsort sein. Kein Überhitzen und Schatten en masse – es gibt also wirklich schlechtere Bedingungen, um zu trainieren.

2. Weniger Andrang = mehr Platz

Sommer bedeutet meist, dass viele Menschen ihre sportlichen Aktivitäten nach draussen verlegen oder ihre Ferien ausserhalb der eigenen vier Wände geniessen. Das ist die perfekte Gelegenheit, mehr Zeit ins Trainieren im Fitnessstudio zu investieren. Freie Geräte, keine Wartezeiten und ein ruhigeres Studio als sonst.

3. Indoor-Sport kann auch dein Herz schützen

Warme Temperaturen sind schön und gut, aber wird es zu heiss, dann kann zum Beispiel Cardio draussen sehr belastend sein. Indoor kannst du die Intensitäten besser kontrollieren. Dein Körper bleibt in einem sicheren Belastungsbereich, was besonders bei hohen Temperaturen wichtig ist.

4. Geschützt vor Pollen

Für Allergikerinnen und Allergiker gibt es wohl keinen besseren Ort zum Trainieren als einen geschlossenen Raum. Kein ständiges Niesen, keine brennenden Augen oder laufende Nase – das Training in einem Fitnessstudio ist daher nicht nur angenehmer, sondern auch gesundheitsschonender.