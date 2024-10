Wärmepumpen: Grundlagen und Funktionsweise

Luftwärmepumpe: Eine

Luftwärmepumpe

saugt die frei verfügbare Aussenluft mittels Ventilator an und überträgt sie auf ein Kältemittel. Dieses verdampft, wird per Verdichter noch weiter komprimiert und die so entstehende Wärme an einen wassergeführten Heizkreislauf übertragen. Unterschieden wird zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Luft-Wärmepumpen, wobei die erste Option gängiger ist.