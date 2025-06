Von «null» zur Führungskraft

Was müssen neue Mitarbeitende mitbringen? Für Reto Schmed ist die Antwort klar: «Was zählt, ist die Einstellung. Wer Freude am Umgang mit Menschen hat, im Team mitzieht und Lust hat, dazuzulernen, ist bei uns genau richtig. Fachwissen kann man sich aneignen – Leidenschaft nicht.» Diese Herangehensweise macht das Hotel Alpina zu einem idealen Einstiegsort für Menschen, die ihre Talente in der Hotellerie und Gastronomie entdecken möchten. Wer herausfinden will, welcher Job in der vielfältigen Branche am besten zu den eigenen Fähigkeiten passt, kann das Online-Quiz «Swipe4Job» von GastroGraubünden ausprobieren.