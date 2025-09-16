Vitto: Bergeller Weidenröschen-Tee

Mit Leidenschaft und Erfahrung

Monika Müller gründete 2021 die Manufaktur Vitto. Zuvor war sie zwanzig Jahre in der Gastronomie tätig, unter anderem mit einem Catering- und später einem Hotelbetrieb. Die Freude am Handwerk, das Interesse an regionalen Rohstoffen und die Lust auf Entwicklung führten sie zu ihrer neuen Aufgabe: lokale Lebensmittel haltbar machen – mit Respekt, Sorgfalt und Neugier.



Tee aus der Region – innovativ verarbeitet

Das schmalblättrige Weidenröschen wächst als Pionierpflanze im Bergell und im Engadin. Monika sammelt es in Wildsammlung in den Sommermonaten. Die Verarbeitung erfolgt in einem Prozess, der an die Herstellung von Schwarztee erinnert: welken, oxidieren, trocknen. So entsteht ein würziger, schwarzteeartiger Kräutertee – frei von Koffein, reich an Geschmack.



Mehr als ein Kräutertee

Vittos Weidenröschentee überzeugt durch seine Vielfalt. Besonders beliebt ist die Variante mit gefriergetrockneten Erdbeeren und Holunderblüten – ein Getränk, das warm und kalt funktioniert. Auch für die Zubereitung von Kombucha eignet sich der Tee hervorragend..



Handarbeit statt Massenproduktion

Die Betriebsstruktur der Manufaktur erlaubt keine durchgehende Mechanisierung – und genau das ist gewollt. Monika Müller arbeitet bewusst mit den Händen, entwickelt neue Produkte und verarbeitet ihre Zutaten mit grösster Sorgfalt. Die Mengen sind klein, die Qualität hoch, die Herkunft transparent.



Regionalität, die weiter denkt

Monika arbeitet mit regionalen Rohstoffen – allerdings endet die Region für sie nicht an der Landesgrenze. Haselnüsse aus dem Piemont oder Akazienhonig aus dem Valchiavenna sind für sie ebenso Teil der kulinarischen Landschaft wie Erdbeeren aus dem Bergell. Regionalität bedeutet für sie: ein Netzwerk aus Menschen und Geschmäckern, das Freude macht und Sinn ergibt.



Erlebnisse, die bleiben

Was Monika besonders schätzt, ist der direkte Kontakt zur Kundschaft – sei es im Onlineshop oder bei Besuchen in ihrer Manufaktur in Vicosoprano. Die schönsten Momente entstehen für sie dort, wo Genuss, Gespräch und kreative Ideen zusammenfinden. Ihr Wunsch für die Zukunft der Branche: mehr Wertschätzung für handgemachte, hochwertige Lebensmittel.