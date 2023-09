Vier Generationen Erfahrung, viel Liebe zum Handwerk und «URSIN»

Die Produkte der Bäckerei Weber in Davos zeichnet vor allem eines aus: die Liebe zum Handwerk. Wer dabei an aber altertümliche Rezepturen denkt, von den Grosseltern überliefert, der liegt falsch: «Mit der heutigen Technik und einer mindestens achtstündigen Gärphase, die wir garantieren, haben sich die Rezepte massiv verändert», sagt Rolf Weber, Leiter Produktion Bäckerei und Konditorei in vierter Generation. Früher griff man schon mal zu chemischen Pülverchen, um bei gewissen Prozessen nachzuhelfen. Heute wird auf chemische Zusätze komplett verzichtet. «Das waren andere Zeiten früher, man hat sich nicht so viele Gedanken gemacht. Heute sind unsere Produkte 100% natürlich und damit 100% gesund – und das verkaufen zu können, macht einfach Freude.»