Viel mehr als eine Bank

UBS steht mit ihren gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Engagements bewusst für ihre zentralen Werte wie Nachhaltigkeit, Integrität, Gemeinschaft oder Vernetzung und das öffentliche Wohl ein. Fünf Beispiele aus der Ostschweiz demonstrieren eindrucksvoll, dass UBS mit der Region Ostschweiz stark verbunden ist und dem Motto «Eine Bank für die Schweiz» gerecht wird.



Bildung

Was wäre der Wirtschaftsstandort Schweiz ohne eine fundierte Ausbildung von Fachpersonal? Die Universität St. Gallen leistet hierbei einen zentralen Beitrag, sowohl in der Forschung als auch in der Aus- und Weiterbildung sowie im Wissens- und Technologietransfer. Die Partnerschaft zwischen UBS und HSG begleitet die nächste Generation von Fach- und Führungskräften auf ihrem beruflichen Weg, bindet sie in die gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen ein und stärkt so die regionale und nationale Wirtschaft. Am Innovationsstandort St. Gallen begeistert die HSG engagierte Talente in ihrer vielfältigen Ausbildung ebenso wie Führungspersönlichkeiten, die sich für die stetig wachsenden und verändernden

Anforderungen ausbilden. UBS unterstützt unter anderem das «HSG Center for Financial Services Innovation» sowie das Learning Center Square

und ermöglicht parallel verschiedene Formate und Events für Studierende und Gäste. Zudem ist UBS offizielle Campus Bank sowie Partnerin diverser HSG-Organisationen und -Programme. Die Unterstützung respektiert die uneingeschränkte Freiheit von Forschung und Lehre als zentrales Anliegen.