Unzufrieden mit der eigenen Brust

Im Laufe des Lebens ist die Brust zahlreichen Veränderungen unterworfen. In der Pubertät beginnt das Brustdrüsengewebe zu wachsen, wodurch die Brust grösser wird und ihre Form ändert, häufig nicht symmetrisch. Neben dem normalen Alterungsprozess oder Gewichtsschwankungen können auch besondere Umstände wie Schwangerschaften oder Krankheiten, beispielsweise Brustkrebs, zu Veränderungen der Brust führen. Krankhafte Veränderungen können bei beiden Geschlechtern auftreten, sind jedoch bei Frauen deutlich häufiger.



Nach dem Ende der Stillzeit schrumpft das Brustdrüsengewebe, wodurch die überdehnte Haut im Verhältnis zum verbliebenen Volumen der Brust überschüssig wirkt. Dies führt dazu, dass betroffene Frauen ihre Brust oft als schlaff und leer empfinden und es ihnen schwerfällt, passende BHs zu finden.

Beim Brustkrebs muss der Tumor zusammen mit einem Teil des gesunden Brustdrüsengewebes entfernt werden. Dank der Früherkennung durch Vorsorgeuntersuchungen ist es heutzutage selten nötig, die gesamte Brust zu entfernen. Dennoch kann die Brust durch die Operation und eine möglicherweise notwendige Bestrahlung im Vergleich zur gesunden Gegenseite verändert erscheinen. Dies kann zu einem erheblichen Leidensdruck führen und stigmatisierend wirken, was Vermeidungsverhalten wie das Meiden von Badeanstalten zur Folge haben kann. Auch eine Einschränkung in der Kleiderwahl wird oft als belastend empfunden.



Oft wird dieser Leidensdruck jedoch lange verschwiegen: «Darf ich sagen, dass mich meine Brust stört? Ich müsste do2ch zufrieden sein. Die Schwangerschaft ist gut verlaufen und mein Kind ist gesund.» oder „Ich sollte dankbar sein, dass der Krebs weg ist und ich lebe. Aber meine Brust sieht seit der Krebsbehandlung ungleich aus und erinnert mich täglich an die Krankheit.» Diese Beispiele verdeutlichen, dass bei der Brust nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch das Erscheinungsbild und die Wahrnehmung ohne Stigmatisierung eine wichtige Rolle spielen.