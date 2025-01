Unser schulisches Brückenangebot (SBA)

Während des Brückenjahrs nehmen all unsere Schülerinnen und Schüler am Mittagessen teil und beteiligen sich mit «Ämtlis» am Betrieb. Das fällt am Anfang vielleicht etwas schwer, ist aber eine gute Vorbereitung für die Berufswelt.



Unsere Schülerinnen und Schüler können zu Hause wohnen bleiben oder in unser Wohnheim ziehen. Das Wohnen im Wohnheim ist eine zusätzliche Chance, im gemeinsamen Zusammenleben Erfahrungen zu machen und Freundschaften zu erleben.



Nächste Informationsveranstaltung: Mittwoch, 05.02.2025 um 18 Uhr

www.palottis.ch