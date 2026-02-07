Ungezwungener Genuss und viel Komfort

«Bereits die Reise zu uns ist ein Erlebnis», sagt Martin Ries, Hoteldirektor der Krone in Churwalden. «Die Strasse zum Lenzerheidepass ist steil und kurvenreich – und doch ist es einfach, uns zu erreichen.» Tatsächlich liegen zwischen Chur und Churwalden nur rund sieben Kilometer, aber gut 650 Höhenmeter. Wer sie hinter sich lässt, erreicht ein charmantes Bergdorf – und gleichzeitig das Portal zur Skiregion Arosa Lenzerheide.

Lädt man auf dem Parkplatz die Koffer aus und betritt die Lobby, stellt sich ein Gefühl ein, das man so schnell nicht wieder vergisst: Leichtigkeit. «Selten habe ich so schöne Zimmer gesehen», sagt Hoteldirektor Ries – und meint damit nicht nur das Design und die verwendeten Materialien, sondern auch das Raumgefühl. Alles wirkt offen und klar. Kein unnötiger Schnickschnack, kein steifes Hotelgehabe. Gäste dürfen im Hotel Krone einfach sich selbst sein.

Ein junges Haus mit viel Raum

Das erst im Jahr 2022 neu eröffnete 3-Sterne-Superior Hotel im Zentrum von Churwalden bietet viel Platz – im modernen Skikeller ebenso wie in den Zimmern oder den Aufenthaltsbereichen. Es verfügt über 86 moderne Doppel- und Mehrbettzimmer, ein Restaurant und eine Bar. Ein grosszügiger, zeitgemässer Fitnessbereich gehört ebenso zur Infrastruktur wie ein Wellnessbereich mit Whirlpool, Dampfbad und Sauna. Auch die Parkplatzsituation ist komfortabel gelöst, was in alpinen Destinationen keineswegs selbstverständlich ist.

Dem Genuss zugewandt

Wer hier ein- und ausgeht, kennt die Zentralalpen wahrscheinlich von Kindsbeinen an: Rund 80 Prozent der Gäste stammen aus der Schweiz, vor allem aus dem Kanton Zürich und der Ostschweiz, zunehmend aber auch aus der Innerschweiz. Es sind Menschen, die den Winter mögen – aber ohne den Leistungsanspruch. Genuss spielt eine zentrale Rolle. Die Skiregion Arosa Lenzerheide schätzen sie besonders dafür, dass man zu jeder Tageszeit in der Sonne Ski fahren kann.

«Unsere Gäste sind wahrscheinlich nicht die ersten am Skilift», sagt Martin Ries mit einem Schmunzeln. Zwar ist die Heidbüelbahn, die direkt ins Skigebiet Arosa Lenzerheide führt, in nur fünf Gehminuten erreichbar. Doch oft locken andere Verführungen: etwa ein grosszügiges, reichhaltiges Frühstück. Dass sich der Start in den Tag dann leicht nach hinten verschiebt, nimmt man gern in Kauf.