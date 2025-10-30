Tischbau-Workshop in der TM Schreinerei
Vier Tage lang Holzduft, Handwerkskunst und Teamgeist: Im Tisch- und Bettbau-Workshop der TM Schreinerei kreieren Sie unter fachkundiger Anleitung Ihr individuelles Bett oder eigenen Tisch
Vier Tage voller Sägespäne, Lachen und Handwerksleidenschaft – der Tisch- und Bettbau-Workshop in der TM Schreinerei in Zillis ist ein unvergessliches Erlebnis. Unter der Leitung unserer Schreinerin Andrina Langenegger tauchen Sie ins Holzhandwerk ein. Bereits beim Vortreffen im Dezember lernen Sie Holzarten, Designmöglichkeiten und Konstruktionsdetails kennen und entscheiden sich für den Bau eines Betts oder eines Tischs.
Beim Holzhändler wählen Sie Ihre Bretter und Balken aus. Und dann beginnt der eigentliche Tisch- und Bettbau-Workshop in der TM Schreinerei. Vom 7. bis 10. Januar 2026 wird gesägt, geschraubt, geleimt und geschliffen. Bei sämtlichen Arbeitsschritten – vom Zuschnitt über die CNC-Fräse bis zur Oberflächenbehandlung – werden Sie Hand anlegen und live mitverfolgen, wie Ihr Bett oder Tisch individuell in Design, Holzart und Mass entsteht.
Ein Highlight ist eine Exkursion in den Schamser Wald mit dem Förster, wo der Weg des Holzes vom Wald bis zum fertigen Möbelstück erklärt wird. Am Ende nehmen Sie nicht nur Ihr selbstgebautes Möbelstück mit nach Hause, sondern auch das Gefühl, etwas Echtes geschaffen zu haben – verbunden mit Material, Natur und Menschen.
Team-Event gesucht?
Im Tischbau-Workshop gestalten Sie mit Ihrer Gruppe (bis 8 Personen) einen massgeschneiderten Tisch für Ihren Sitzungs- oder Pausenraum. Handwerk, Teamgeist und ein sichtbares Ergebnis – perfekt für nachhaltige Teamerlebnisse.
Workshop-Programm
- Samstag 22. November 2025: Vortreffen und Einführung ins Thema Holz
- Samstag im Dezember 2025: Auswahl des Materials beim Holzhändler
- Mittwoch 7. bis Samstag 10. Januar 2026: Tisch- und Bettbau-Workshop
- Freitag 9. Januar 2026: Rahmenprogramm Schamser Wald