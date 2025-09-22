TimeSafe – professionell und preiswert

Preise: Kauf oder Miete – Was passt zu Ihrem Unternehmen?

Bei der Auswahl Ihrer Zeiterfassungslösung stellt sich oftmals die Frage: Soll ich die Software kaufen oder mieten? Beide Varianten haben ihre Vorteile, abhängig von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrer Unternehmensgrösse.



Beim Software-Kauf investieren Sie einmalig und besitzen die Lizenz dauerhaft. Das ist besonders für Unternehmen interessant, die langfristig planen und eine Lösung ohne laufende Mietkosten nutzen möchten. Zwar sind die anfänglichen Investitionen höher, doch Sie profitieren langfristig von geringen laufenden Kosten.



Bei der Software-Miete profitieren Sie von geringeren Anfangsinvestitionen und flexiblen Laufzeiten. Dieses Modell eignet sich vor allem für Unternehmen, die schnell skalieren oder eine schwankende Anzahl Mitarbeiter haben. So bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand, ohne grosse Investitionen tätigen zu müssen.

Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden – wir beraten Sie gerne, um die beste Lösung für Ihre Firmengrösse, Branche und Budget zu finden.



Cloud- oder On-Premises-Betrieb – Ihre Wahl

Sie können sich entscheiden, ob Sie TimeSafe in der Cloud verwenden möchten oder auf eine lokale Lösung vor Ort setzen. Beide Varianten sind sicher, zuverlässig und bieten vollen Datenzugriff. Die Cloud-Variante ermöglicht ortsunabhängigen Zugriff und einfache Updates, während die On-Premises-Variante mehr Kontrolle inhouse bietet – ideal für Unternehmen mit eigener IT-Infrastruktur.



Motivierte Mitarbeitende und bessere Arbeitsbalance

Ein zuverlässiges Zeiterfassungssystem wie TimeSafe fördert die Motivation Ihrer Mitarbeitenden entscheidend. Gerade im Homeoffice und bei Remote-Arbeit ist eine transparente, faire Zeiterfassung essenziell, um Gerechtigkeit zu schaffen. Flexible Arbeitszeiten, klare Regelungen und eine transparente Abrechnung sorgen für Zufriedenheit und das Gefühl, wertgeschätzt zu werden. Das trägt dazu bei, Burnout zu verhindern und eine gesunde Work-Life-Balance zu fördern.

Darüber hinaus erleichtert eine verständliche Zeiterfassung die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Mitarbeitende können ihre Arbeitszeiten flexibler gestalten, was die Zufriedenheit und Loyalität gegenüber dem Unternehmen erhöht. Zufriedene Mitarbeitende sind motivierter, produktiver und tragen massgeblich zum langfristigen Unternehmenserfolg bei.

Gerade in Zeiten, in denen flexible Arbeitsmodelle und Homeoffice immer wichtiger werden, sorgt eine transparente Zeiterfassung dafür, dass Mitarbeitende ihre Arbeitszeit selbstbestimmt und fair dokumentieren können. Das stärkt das Vertrauen zwischen Mitarbeitenden und Führung und sorgt für eine positive Unternehmenskultur.

Warum TimeSafe?

Seit über 25 Jahren vertrauen Unternehmen in der DACH-Region auf unsere Zeiterfassungslösungen. Wir bieten professionelle, modulare Systeme, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Besonders in Bezug auf gesetzliche Vorgaben, Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit sind wir führend. Unsere Lösungen unterstützen Sie bei der Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen, bei der Optimierung Ihrer Arbeitsprozesse und bei der Förderung eines positiven Arbeitsumfelds.

Machen Sie jetzt den Schritt in die moderne Arbeitswelt: Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung und erfahren Sie, wie TimeSafe Ihr Unternehmen effizienter, transparenter und gesetzeskonform macht.