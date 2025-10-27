Technik im Wandel – Wissen in Bewegung

Simon Pally ist Automobildiagnostiker bei der Garage GUT AG und technikbegeistert seit seiner Jugend: «Ob Moped, Motorrad oder Auto – Mobilität hat mich schon immer fasziniert.» Heute spürt er elektrische oder mechanische Fehler auf, führt komplexe Reparaturen durch und sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Moderne Fahrzeuge werden technisch immer anspruchsvoller. Deshalb hat sich Simon für die Weiterbildung zum Mercedes-Benz Systemtechniker entschieden.. «Ich will auf dem Laufenden bleiben. Für mich selbst, für das Team und für unsere Kundinnen und Kunden», sagt er. Die Ausbildung fordert ihn: Selbststudium, Schulungen und Praxisübungen finden oft neben dem Berufsalltag statt. Doch sie bringt auch enormen Mehrwert: «Ich verstehe Systeme tiefer, kann Strategien verbessern und Wissen gezielt weitergeben». Sein Ziel? «Langfristig möchte ich die Werkstattleitung übernehmen.»



«Wer mit Benzin im Blut und Neugier unterwegs ist, findet in der Automobilbranche eine spannende Laufbahn. Weiterbildung gehört hier dazu..» Simon Pally



In der Automobilbranche führen viele Wege nach vorn. Nach der Grundausbildung zum Automobil-Mechatroniker folgt oft der Schritt zum Automobildiagnostiker und danach, wie bei Simon Pally, zum markenspezifischen Mercedes-Benz Systemtechniker. Diese stufenweise Laufbahn bringt Fachwissen auf höchstem Niveau, schafft Zukunftssicherheit und sorgt dafür, dass sowohl Fachkräfte als auch Betriebe fit bleiben für den digitalen Wandel.



Für Thomas Gut, Geschäftsführer der Garage GUT AG, ist klar: «Weiterbildung ist kein Nice-to-have, sondern eine betriebliche Notwendigkeit.» Moderne Autos brauchen moderne Fachkräfte. Deshalb unterstützt der Betrieb seine Mitarbeitenden mit Zeit und Kostenbeteiligung. «Unsere Kundschaft erwartet Qualität – diese sichern wir durch Fachwissen, Motivation und ein starkes Team.» Weiterbildung sei nicht nur eine Investition in Know-how, sondern auch in Zufriedenheit, Image und Zukunft.



«Unsere Mitarbeitenden investieren Zeit, Energie und Herzblut in ihre Weiterbildung – das verdient nicht nur unsere volle Unterstützung, sondern auch unseren grössten Respekt.» Thomas Gut