Tamina Therme – Wellness trotz Grossrevision

haki® für einen klaren Kopf und einen Klaren Weg

Den Alltagsballast abwerfen. Zurück zu innerem Gleichgewicht finden. Das ermöglicht die haki®-Philosophie den Gästen. Seit 2014 bietet die Tamina Therme verschiedene Behandlungen nach dieser innovativen Methode an, die dem Begriff Wellness durch die holistische Betrachtung des Menschen eine neue Bedeutung gibt. Wer mental oder körperlich belastet ist und ständig das Gefühl hat, auf der Überholspur durch das Lebens zu rasen, dem gibt die haki®-Methode ein ideales Ventil zum Ablassen von physischem und psychischem Druck. Durch gezielte Griffe leitet der haki®-Therapeut den Druck je nach gewählter Behandlung über Kopf oder Füsse aus – auf der Massageliege und im Thermalwasser.

Wer nach einer besonderen Wasser-Behandlung sucht, wird in Bad Ragaz fündig. Die haki® Flow Behandlungen im Ragazer Thermalwasser sind aussergewöhnlich: Der Therapeut führt den Gast durch das warme Thermalwasser, zieht und dehnt dessen Körper. Wirbelsäule und Becken werden so in Dehnung und Rotation gebracht, Schultern, Nacken und Kopf entlastet. Es entsteht ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Eingehüllt in das warme Thermalwasser entgleiten dem Gast nach und nach Zeit, Raum und die Sorgen des Alltags.