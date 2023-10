Tag der offenen Tür bei VALSER

VALSER als Arbeitgeberin

Wissen Sie, was VALSER als Arbeitgeberin zu bieten hat? Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, am Tag der offenen Tür direkt mit unseren Mitarbeitenden in Vals zu sprechen. Das Team freut sich darauf, Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, was einen Job bei VALSER ausmacht.

Als kleinen Vorgeschmack haben wir bei Roman Schmid, Maintenance Manager, nachgefragt, was für ihn das Besondere an seiner Arbeit bei VALSER ist:

Lieber Roman, wie würdest du deinen Arbeitsalltag beschreiben?

„Mit viel Liebe!“ – im vollen Ernst, ich bin begeistert von unserem tollen Produkt. Ich mag die Kollegialität in den Teams. Ich liebe die Nähe zur Natur. Unser Mineralwasser kann nur genau hier produziert werden, darauf sind wir stolz. Allen, die hier arbeiten, liegt das Natürliche, die Region, am Herzen. Wir wollen sorgsam damit umgehen. Das finde ich super.

Was machst du denn ganz konkret bei VALSER, in welchem Team bist du?

Also, schlussendlich sind wir eine einzige eingespielte Truppe, über alle Teams hinweg. Aber wenn du es genau wissen willst: Ich bin verantwortlich dafür, dass die Produktionsanlagen reibungslos funktionieren. Damit das Produkt von der Quelle bis in die Flasche und darüber hinaus unsere Konsumentinnen begeistern kann.

Verrat‘ uns doch ein besonderes Aha-Erlebnis, das du bei VALSER hattest.

Gut, ich bin halt ein naturverbundener Typ. Nur schon die wunderbare Landschaft, einfach grossartig. Andere kommen extra hierher, um in dieser einmaligen Umgebung Ferien zu machen! Wir gehen direkt von der Arbeit zum Skifahren, Biken, Wandern oder Baden. Der Arbeitsalltag und die Dinge, die ich liebe, liegen sehr nahe beieinander. Ich finde es einmalig, dass ich in dieser Region in einem so technisch innovativen Unternehmen arbeiten kann.



Und was bietet das Unternehmen?

Ich mag die wertschätzende Kultur. VALSER ist ein Teil von Coca-Cola HBC, einem der weltbesten Arbeitgeber. Dadurch profitieren wir von den Vorteilen einer internationalen Organisation, in der man sich gut weiterentwickeln kann. Das ist schon recht einmalig.

Für mich persönlich steht an erster Stelle aber nach wie vor das Engagement für die Region und für das Produkt, das Wasser, selbst.

Da müssen wir nachfragen – wie meinst du das genau?

Ich finde es toll, wie stark sich VALSER für die Natur und die Umwelt engagiert. Wir alle wissen genau, wie wertvoll unser Wasser ist. Wir müssen und wollen sorgsam sein bei der Nutzung der Quelle. Für unseren nachhaltigen Umgang mit Wasser wurden wir mehrfach ausgezeichnet! Zudem ist VALSER hier in der Region schon sehr lange aktiv und lokal gut verankert, seit fast 85 Jahren. Das Unternehmen engagiert sich in der Gemeinde und für die Region – was ich ebenfalls sehr schätze.

Was macht VALSER denn alles?

Mich macht es stolz, dass meine Arbeitgeberin Verantwortung übernimmt. VALSER sieht sich wirklich als Teil der Gemeinschaft in Vals und in Graubünden. Wir pflegen viele enge Partnerschaften mit tollen Betrieben aus Vals und der Region. Vor allem aber setzen wir viele fantastische Projekte zur Reduktion von CO 2 um.



Zum Beispiel?

Die überschüssige Wärme unseres Mineralwassers können wir an das Hotel 7132 weitergeben, das somit ihren Heizölverbrauch mindert. Oder die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Anlage: Sie liefert einen Beitrag ans Stromnetz der Gemeinde. Unser kompletter Betrieb läuft übrigens zu 100% mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Bei der Verpackung testen wir zudem laufend, wie wir weniger Material benötigen. Auch das reduziert Emissionen.

Genau, die Verpackung! Zusammen mit dem Transport gehört das sicherlich zu den grössten Herausforderungen, nicht?

Beides ist auf jeden Fall wichtig. VALSER kann halt nur aus Vals kommen! Wir transportieren seit 40 Jahren so viel Mineralwasser wie irgend möglich mit der Bahn. Aktuell testen wir mit unserem Partner Gartmann E-Trucks zwischen Vals und Ilanz sowie Zizers. Bei der Verpackung verwenden wir ausschliesslich rezykliertes PET, als erstes Schweizer Mineralwasser überhaupt. Wir testen zudem den Verzicht auf Papieretiketten, ebenfalls als Erste.

Ich finde es grossartig, bei einem echten Pionierunternehmen meinen Beitrag leisten zu können!

Lieber Roman, herzlichen Dank für diese persönliche Sicht auf VALSER!

Ich danke – und freue mich, an unserem Tag der offenen Tür viele neugierige Gesichter begrüssen zu dürfen!

