swiss nuss: Baumnussgenuss aus Malans

Wurzeln in Graubünden

Die ersten Baumnussbäume wurden vor über fünfzehn Jahren gepflanzt. Die Knackanlage in Malans ist seit 2019 in Betrieb. Vor anderthalb Jahren stiess Aron Candrian als Geschäftsführer zur Genossenschaft – mit dem Ziel, die Vermarktung weiter voranzutreiben.



Regional, innovativ, nachhaltig

Was swiss nuss besonders macht: eine hochmoderne Infrastruktur, die es ermöglicht, grosse Mengen Baumnüsse effizient zu knacken und vollständig von der Schale zu trennen. Der Grossteil der Nüsse stammt aus der Region rund um Malans und wird auch hier weiterverarbeitet – etwa in Bündner Bäckereien, wo sie zur Füllung der Nusstorten werden.



Mitten im Kreislauf der Natur

„Eine Nuss zu verarbeiten, die bei uns ideal wächst und eine nachhaltige Alternative zu Übersee-Importen darstellt – das ist unsere tägliche Motivation“, sagt Aron Candrian. Besonders in Erinnerung bleiben ihm die Besuche in den Backstuben der Region: „Der Duft frischer Nusstorten ist jedes Mal ein Erlebnis.“



Neue Technik trifft natürliche Prozesse

Während sich der Anbau durch klimatische Schwankungen verändert, profitieren Verarbeitung und Vermarktung von technologischen Fortschritten. So setzt swiss nuss bereits auf KI zur Optimierung der Sortierung.



Verfügbarkeit und Empfehlungen

Die Produkte sind im swiss nuss-Onlineshop, in ausgewählten Bio- und Hofläden sowie in Bäckereien zu finden. Besonders beliebt: der Bündner Bio-Baumnussbruch im 400g-Beutel – ideal für Müesli, Nusstorten oder als Snack. Weitere Produkte sind Baumnussöl, Baumnusspaste, ganze und geknackte Baumnüsse.



Ein Kreislauf ohne Abfall

swiss nuss versucht, alle Bestandteile der Baumnuss zu nutzen – von der Schale über die Blätter bis zu den Blüten. Das Ziel: ein möglichst geschlossener Wertschöpfungskreislauf.



Für eine regionale Nusstorte

Aron Candrian ist überzeugt: „Unsere Baumnüsse reichen zwar nicht für jede Bündner Nusstorte. Aber was in Graubünden verkauft wird, sollte mit regionalen Nüssen gebacken sein.“



Zukunftswünsche

swiss nuss wünscht sich, dass immer mehr Verarbeiter und Händler auf Schweizer Baumnüsse setzen. Denn kurze Wege, transparente Herkunft und lokale Wertschöpfung sind nachhaltig.



Ein Tisch für alle

Würde sich Aron Candrian mit einer Persönlichkeit seiner Wahl zu Tisch setzen, wären das nicht Prominente, sondern die eigenen Produzent:innen, Mitarbeitenden und Unterstützer:innen. Am liebsten bei einem gemeinsamen Essen, zu dem alle etwas Selbstgemachtes mitbringen – ein Fest der Vielfalt und Wertschätzung.



Jahresverlauf im Baumnussanbau

Ab Frühling: Bodenbearbeitung, eventuell Bewässerung, Pflanzenschutz und Baumschnitt. Im Herbst: Erntezeit. Die Nüsse werden aufgelesen, gewaschen, getrocknet – und in Malans geknackt. So entsteht aus dem natürlichen Kreislauf ein hochwertiges Produkt, das die Region widerspiegelt.