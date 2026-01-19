Swiss Heidi Hotel | Tagen in der Region

Seminarpauschalen nach Mass

Besonders für Unternehmen und Institutionen in der Region ist das Swiss Heidi Hotel als Ort für Meetings, Seminare und Workshops geeignet. Die Teilnehmenden können einfach mit dem öffentlichen Verkehr oder dem eigenen Auto anreisen. Der Bahnhof Maienfeld ist 3 Gehminuten, der Autobahnanschluss 3 Fahrminuten vom Hotel entfernt. Parkplätze stehen in genügender Anzahl kostenlos bereit, E-Ladestationen sind ebenfalls vorhanden.

Im Swiss Heidi Hotel gibt es neun flexible Räume auf 330 m2 Fläche mit Tageslicht für bis zu 120 Personen, modernste Technik und kostenloses WLAN im ganzen Haus. Diese Infrastruktur zusammen mit den Gästezimmern und dem Panoramarestaurant im obersten Stock sind hervorragende Voraussetzungen für effiziente und kompakte Tagungen sowie produktives Arbeiten.

Je nach Anforderung und Wunsch stehen drei verschiedene Tagespauschalen für Seminare und Tagungen zur Wahl. Bereits ab 10 Personen lassen sich Pauschalen buchen: Economy, Executive oder De Luxe. Immer mit dabei sind Raummiete inkl. Bestuhlung, Seminartechnik, Mineralwasser während des Seminars, Kaffeepausen, ein 3 Gang Mittagessen inklusive Quellwasser und Kaffee sowie WLAN und Parkplatz.

Rahmenprogramme à discrétion

Das Swiss Heidi Hotel liegt in Maienfeld und damit im legendären Heidiland. Hier wird die Wahl für ein attraktives Rahmenprogramm beinahe zur Qual. Die kurze Pause lädt zum Spaziergang durch den historischen Dorfkern von Maienfeld ein. Der halb- oder ganztägige Teamevent könnte auf den nahen Pizol führen, wo im Winter perfekte Skipisten und im Sommer tolle Bike Trails warten. Wassersport auf dem Walensee mit seiner einzigartigen Kulisse oder ein Ausflug in die Taminaschlucht wird die Teilnehmenden begeistern. Ein Ausflug auf den Erlebnisberg Pradaschier in Churwalden sorgt für Action und Überraschung. Denn hier bietet die längste Rodelbahn der Schweiz mit 31 Kurven, 480 Höhenmetern und 3 km Länge einen einmaligen Nervenkitzel. Der besondere Abschluss eines erfolgreichen Meetings könnte in einem der Weinkeller in den nahen Rebbergen stattfinden. Das Seminar-Team im Swiss Heidi Hotel unterstützt bei der Wahl und Organisation von Rahmenprogrammen ortskundig und kompetent.