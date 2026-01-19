Swiss Heidi Hotel | Tagen in der Region
Mitten in der Bündner Herrschaft in Maienfeld besticht das Seminar- und Tagungshotel dank seiner top Lage nahe von Bahnhof und Autobahnanschluss.
Das im Jahr 2004 eröffnete Swiss Heidi Hotel bietet 85 helle, komfortabel gestaltete Gästezimmer und Suiten. Hier fühlen sich Seminar- und Tagungsgäste aus der Region und der ganzen Schweiz ebenso wohl wie Familien, Vereine sowie andere Gruppen, welche die beeindruckende Gegend der Bündner Herrschaft erkunden wollen. Grosszügig konzipiert, bieten Zimmer, Seminarräume und das Panoramarestaurant ein entspanntes Ambiente dank ruhiger Umgebung und Aussicht auf die Bündner Bergwelt.
Treffpunkt für Meetings und Seminare
Weitsichtig wählte man diesen Standort im südlichen Teil des Dorfes Maienfeld für das Swiss Heidi Hotel. Die Anreise sollte für Gäste aus dem Kanton ebenso einfach und angenehm sein wie für solche aus Zürich, St. Gallen oder Liechtenstein. Die Idee, hier ein Seminar- & Kongresshotel zu erstellen, war also naheliegend. Unkompliziert, grosszügig gedacht und einfach zugänglich. Der Erfolg des beliebten Hotels gibt den Investoren Recht.
Gastgeber und Hotelier Engin Sar hat während der letzten Jahre die Positionierung des Swiss Heidi Hotel weiter geschärft: „Unternehmen aus der ganzen Schweiz schätzen den Ort und führen bei uns ihre Workshops, Seminare oder Tagungen durch. Die Infrastruktur ist modern und ideal, gibt es doch neben den Plenarräumen auch genügend Gruppenräume und Gästezimmer. Schliesslich begeistert unser lichtdurchflutetes 360° Panoramarestaurant, wo sich kleine und grosse Gruppen wohlfühlen.“
Seminarpauschalen nach Mass
Besonders für Unternehmen und Institutionen in der Region ist das Swiss Heidi Hotel als Ort für Meetings, Seminare und Workshops geeignet. Die Teilnehmenden können einfach mit dem öffentlichen Verkehr oder dem eigenen Auto anreisen. Der Bahnhof Maienfeld ist 3 Gehminuten, der Autobahnanschluss 3 Fahrminuten vom Hotel entfernt. Parkplätze stehen in genügender Anzahl kostenlos bereit, E-Ladestationen sind ebenfalls vorhanden.
Im Swiss Heidi Hotel gibt es neun flexible Räume auf 330 m2 Fläche mit Tageslicht für bis zu 120 Personen, modernste Technik und kostenloses WLAN im ganzen Haus. Diese Infrastruktur zusammen mit den Gästezimmern und dem Panoramarestaurant im obersten Stock sind hervorragende Voraussetzungen für effiziente und kompakte Tagungen sowie produktives Arbeiten.
Je nach Anforderung und Wunsch stehen drei verschiedene Tagespauschalen für Seminare und Tagungen zur Wahl. Bereits ab 10 Personen lassen sich Pauschalen buchen: Economy, Executive oder De Luxe. Immer mit dabei sind Raummiete inkl. Bestuhlung, Seminartechnik, Mineralwasser während des Seminars, Kaffeepausen, ein 3 Gang Mittagessen inklusive Quellwasser und Kaffee sowie WLAN und Parkplatz.
Rahmenprogramme à discrétion
Das Swiss Heidi Hotel liegt in Maienfeld und damit im legendären Heidiland. Hier wird die Wahl für ein attraktives Rahmenprogramm beinahe zur Qual. Die kurze Pause lädt zum Spaziergang durch den historischen Dorfkern von Maienfeld ein. Der halb- oder ganztägige Teamevent könnte auf den nahen Pizol führen, wo im Winter perfekte Skipisten und im Sommer tolle Bike Trails warten. Wassersport auf dem Walensee mit seiner einzigartigen Kulisse oder ein Ausflug in die Taminaschlucht wird die Teilnehmenden begeistern. Ein Ausflug auf den Erlebnisberg Pradaschier in Churwalden sorgt für Action und Überraschung. Denn hier bietet die längste Rodelbahn der Schweiz mit 31 Kurven, 480 Höhenmetern und 3 km Länge einen einmaligen Nervenkitzel. Der besondere Abschluss eines erfolgreichen Meetings könnte in einem der Weinkeller in den nahen Rebbergen stattfinden. Das Seminar-Team im Swiss Heidi Hotel unterstützt bei der Wahl und Organisation von Rahmenprogrammen ortskundig und kompetent.
Brunch jeden 1. Sonntag im Monat
Längst kein Geheimtipp mehr ist der monatliche Sonntagsbrunch, bei dem im 360°-Panoramarestaurant das Brunch-Buffet bereitsteht. Hier finden unsere Gäste alles, was es für einen gelungenen Sonntag braucht. Neben Eierspeisen, Butterzopf, Gebäck, Fleisch- und Käse-Spezialitäten, Räucherlachs und vielem mehr sorgen das Gläschen Prosecco, die grandiose Aussicht auf die Bergkulisse und der stets charmant freundliche Service für gute Laune. Brunch Zeit ist jeweils von 10:30 bis 14 Uhr.
Einkehren im Swiss Heidi Bistro
Wenn es ungezwungen und locker sein darf. Im Bistro mit grosser Sonnenterrasse gibt es beliebte Klassiker, die einfach gut schmecken und Spass machen. Beispielsweise Flammkuchen, Pizza, klassisches Tatar und frisch zubereitete Sandwiches, damit alle Gäste Freude am Genuss haben. Die hausgemachten Glacé-Spezialitäten von Glacella da Valbella sind nicht nur bei den Kindern ein Renner, sie sind weit herum bekannt und in allen Alpin Trend Betrieben zu geniessen. Für Familien ist das Bistro vor allem im Sommer ein Ausflug wert, denn hier lockt der hauseigene Kinderspielplatz inklusive Schwimmbecken.
Idealer Ausgangspunkt für Wandern und Biken
Einheimische wissen es, in Maienfeld starten zahlreiche Wanderwege und Bike Trails. Die Region mit den fast nicht enden wollenden Weinbergen, zahlreichen Tälern und Bergen rund um sowie nahen Golfplätzen ist ein Eldorado für Menschen, die sich gerne bewegen und schöne Landschaften suchen. So wundert es nicht, dass viele Städterinnen und Städter das Swiss Heidi Hotel in Maienfeld als Ausgangspunkt für outdoor Aktivitäten wählen. Neben sportlichen Betätigungen empfiehlt sich auch ein Ausflug ins nahe Landquart Fashion Outlet.
Weitere Informationen: https://swissheidihotel.ch/