«SUMMER GRILL» im STEINBOCK Chur

Nach dem grossen Erfolg im letzten Jahr lädt Pur Suisse auch diesen Sommer wieder zu Grillabenden in Kooperation mit dem STEINBOCK Center ein. An sechs weiteren Abenden im Juli und August jeweils von 18 bis 22 Uhr könnt ihr die lauen Sommernächte in vollen Zügen geniessen.



Küchenchef Mirco und Grillmeister Besim verwöhnen euch mit erstklassiger Schweizer Fleischkulinarik vom Grill. Kommt vorbei und geniesst die entspannte Atmosphäre!

An zwei Freitagabenden, dem 12. Juli und 30. August, wird die Atmosphäre von der talentierten She-DJ Mrs. Q geprägt. Hinter diesem Namen steckt niemand anderes als die SRF-Moderatorin Sibylle Eberle, die in ihrer Freizeit leidenschaftlich als DJ auflegt. Ihre Beats versprechen unvergessliche Nächte voller Musik und Tanz.