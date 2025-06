Studium HF Innenarchitektur an der SfGGR

Zwischen historischen Gewölben, schweren Türen aus massivem Holz und modernster Ausstattung gibt es im alten Rathaus von Maienfeld ein Weiterbildungsangebot, das die Zukunft der Innenarchitektur mitgestaltet: Der Lehrgang dipl. Techniker/-in HF Bauplanung, Schwerpunkt Innenarchitektur, umgangssprachlich HF Innenarchitektur genannt. An der ibW Schule für Gestaltung Graubünden gibt es ab Sommer 2025 zwei neue Wege, den Traumberuf zu lernen.



Noëlle Bottoni ist Architektin, 32 Jahre alt und lebt in Chur. Wer die Lehrgangsleiterin von ihrer Arbeit erzählen hört, spürt sofort: Hier geht es nicht nur um Ausbildung - hier wird mit Begeisterung an der nächsten Generation von Innenarchitekt/-innen gebaut. Seit eineinhalb Jahren leitet Bottoni den Studiengang als Fachvorsteherin an der Schule für Gestaltung Graubünden (SfGGR), Teil der ibW Höhere Fachschule Südostschweiz. Sie beaufsichtigt in ihrer Funktion auch die Neuausrichtung, die ab Sommer 2025 zwei Wege zum beliebten und gefragten Berufsbild öffnet.



Zwei Wege zum Diplom – neu ab Sommer 2025

Das grosse Update für Sommer 2025: Neu können gelernte Zeichner/-innen – etwa Hochbauzeichner/-innen oder Zeichner/-innen Innenarchitektur EFZ – direkt ins 3. Semester einsteigen und den Lehrgang somit berufsbegleitend in drei Jahren abschliessen. Gleichzeitig gibt es einen attraktiven Weg für Quereinsteiger/-innen, die ohne branchenspezifische Vorbildung in die (Berufs-)Welt der Innenarchitektur eintauchen möchten: Sie starten im 1. Semester und durchlaufen das Grund- und Hauptstudium in vier Jahren. «Quereinsteiger/-innen bringen oft handwerkliches Know-how oder ein feines gestalterisches Gespür mit – mit beruflicher Erfahrung wie bspw. als Schreiner/-in, Zimmermann/-frau, Maler/-in, Polydesigner/-in oder auch andere gestaltungsaffine Lebenswege. Entscheidend ist das Interesse an Raum, Material und Wirkung», sagt Bottoni.



Beide Gruppen treffen sich ab dem 3. Semester in einer gemeinsamen Klasse – mit unterschiedlichen Hintergründen, aber einem gemeinsamen Ziel: Räume schaffen, die funktionieren und berühren.



Was das Studium besonders macht

Im Zentrum steht für Bottoni ein einzigartiger Mix aus Gestaltung und technischer Umsetzung: «Bei uns wiegt beides gleich. Wir entwerfen nicht nur schöne Konzepte - wir setzen sie auch konstruktiv um, so dass sie in Realität auch wirklich gebaut werden können. Das ist ein grosser Unterschied zu vielen anderen Schulen.» Dazu gehört auch die Beherrschung von branchenüblichen Computeranwendungen (CAD-Zeichnen, Visualisieren etc.).



Die Studierenden arbeiten bereits während des Studiums mit echten Projekten. Mindestens 50 % Berufstätigkeit ist Voraussetzung - und wird so zur wertvollen Ressource: Das Gelernte fliesst direkt in die Arbeit ein, die Arbeit wiederum inspiriert das Lernen.



Neben der Praxisorientierung, dem Fokus auf Konzeption und qualitativer Gestaltung betont Bottoni die starke Infrastruktur – etwa das hauseigene Technologiezentrum, in dem Prototypen gebaut und Möbeldesigns im Massstab 1:1 umgesetzt oder räumliche Modelle erstellt werden. Und nicht zuletzt findet der Unterricht an einem besonderen Ort statt: in einem 400-jährigen umgebauten Gebäude im Herzen Maienfelds – ein inspirierender Lernort, der Geschichte und Zukunft verbindet.