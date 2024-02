Strom an, Bedenken aus

Nicht zu vergessen sei die individuelle Beratung des Kunden. «Wir sind von der Idee über die Realisierung bis hin zum Betrieb und darüber hinaus in Kontakt mit dem Kunden», so Bühlmann. Etwas, das auch Verwalter Buchmann schätzt: «Es ist in der Tat ein Rundum-sorglos-Paket! Und auch wenn es mit den Eigentümern zu Beginn etwas harzig war, bin ich der Ansicht, dass es die ideale Lösung ist», so der Verwalter, der das Projekt in Unterwasser auch als eine Art Vorreiterrolle sieht.



Flexibilität ist garantiert

Eine weitere Komponente, die eine Ladelösung der AGROLA attraktiv macht, ist die Tatsache, dass der Eigentümer die Einnahmen zu 100 Prozent rückvergütet bekommt. Bei öffentlichen Tankstellen müssen jeweils noch zwölf Prozent an den Betreiber abgegeben werden. Zudem kann der Eigentümer auch die Preise selbst bestimmen.



Damit zielt die Energiedienstleisterin also nicht nur auf Stockwerkeigentümer, sondern ganz allgemein auf Vermieter ab – beispielsweise auch solche, die ihre Ferienwohnungen über Airbnb vermieten. Erst kürzlich hat die AGROLA in Flims ein solches Projekt umgesetzt. Der Vermieter bestimmt den Tarif, bietet dem Feriengast eine Lademöglichkeit und bekommt die Lade-Einnahmen zu 100 Prozent rückvergütet.