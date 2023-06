Stettli Resort: Dein Fleck Graubündner Idylle

Gastfreundschaft und kulinarische Vielfalt im Herzen der Natur Die Gastlichkeit des stettli resorts verströmt eine authentische Wärme, die ihre Wurzeln in den regionalen Traditionen hat. Hier, in den gemütlichen Räumlichkeiten der Bergbeiz Stivetta und der Taverne zur alten Trocknerei, werden die Sinne auf eine kulinarische Entdeckungsreise entführt. Die saisonale Karte der Stivetta lässt keine Wünsche offen. Von erfrischenden Salaten und aromatischen Suppen bis hin zu herzhaften Hauptgerichten und verführerischen Desserts. Ein besonderes Highlight für die Eisliebhaber: Die individuellen Glace-Coupes, die zum kreativen Experimentieren einladen. Ergänzt wird die Karte mit einem täglich wechselnden Mittagsmenü. In der Taverne zur alten Trocknerei trifft Bündner Tradition auf Innovation. Das Prinzip der Tavolata bringt schmackhafte Bündner Kreationen in Schüsseln direkt auf den Tisch, fördert die Geselligkeit und lädt zum gemütlichen Beisammensein in der ältesten Fleischtrocknerei der Region ein