Start HF Pflege-Ausbildung Herbst 2025

Die Bündner Ausbildungsbetriebe sind in sechs regionalen Ausbildungsverbünden organisiert und bieten Ihnen eine Vielzahl von attraktiven Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Langzeitpflege, Spitex, Akutspital, Psychiatrie und Rehabilitation. Sie haben während der Ausbildung eine Anstellung in einem Spital, einer Klinik, einem Pflegezentrum, bei einer Spitex oder den Psychiatrischen Diensten. Um ein weiteres Arbeitsfeld kennenzulernen, absolvieren Sie mindestens ein Praktikum in einem anderen Versorgungsbereich respektive Betrieb. Ihre favorisierten Versorgungsbereiche werden bei der Planung berücksichtigt.

Arbeiten für und mit Menschen

Sie sind ein Teamplayer, engagieren sich gerne für Menschen und wollen einen Beitrag in der Gesundheitsversorgung im Kanton Graubünden leisten? Liegt es Ihnen, Verantwortung zu übernehmen? Sind Sie zudem gerne in Bewegung? Lieben und schätzen Sie vielfältige Aufgaben sowie eine flexible Lebensgestaltung? Dann eröffnet Ihnen die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF bzw. zum Pflegefachmann HF interessante berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann HF sind Sie verantwortlich für den Pflegeprozess. Dieser umfasst die Einschätzung, Planung, Durchführung und Überprüfung der professionellen Pflege mit dem Ziel, bestmögliche Lebensqualität für die betreuten Personen zu erreichen. Sie begegnen Menschen mit verschiedenen physischen und psychischen Krankheiten in allen Lebensphasen, von Säuglingen bis zu Hochbetagten sowie Menschen aus den verschiedensten Kulturen. Ihnen obliegt die Verantwortung für die Pflege und die Koordination. Dabei sind sowohl Kommunikation als auch Organisation zentral.

Ausgewogene praktische und theoretische Ausbildung

Die Ausbildung findet je zur Hälfte in der Praxis und in der Schule statt. Den Theorieunterricht absolvieren Sie blockweise am Bildungszentrum Gesundheit und Soziales – BGS in Chur. Voraussetzungen für die Zulassung zur Ausbildung sind eine mindestens dreijährige berufliche Grundbildung (Lehre) oder ein allgemeinbildender Abschluss (Fachmittelschule oder gymnasiale Matura), eine Anstellung in einem Bündner Ausbildungsbetrieb sowie ein erfolgreich absolviertes Zulassungsverfahren an der höheren Fachschule. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Fachfrau bzw. Fachmann Gesundheit können die Ausbildung um ein Jahr verkürzt absolvieren.

Online Bewerbungsportal

In Graubünden bewerben Sie sich online über das Bewerbungsportal HF Pflege um eine Ausbildungsstelle. Flexibel, einfach und digital. Das Portal führt Sie Schritt für Schritt durch den Bewerbungsprozess. Als erstes absolvieren Sie die Kompetenzanalyse Gesundheit HF. Diese wird von gateway.one organisiert und in lokalen Testcentern durchgeführt. Es folgt eine zweitägige, praktische Eignungsabklärung in einem Ausbildungsbetrieb. Wenn Sie vor dem Abschluss als Fachfrau / Fachmann Gesundheit stehen oder bereits in der Pflege arbeiten, können Sie die Eignungsabklärung bei Ihrem Arbeitgeber auf einen Tag verkürzt absolvieren. Melden Sie sich direkt im Portal fürs Eignungspraktikum an. Ist Ihr Bewerbungsdossier vollständig, schalten Sie es online für die von Ihnen favorisierten Ausbildungsbetriebe frei. Diese prüfen Ihr Dossier und vereinbaren bei Interesse einen Interviewtermin mit Ihnen. Starten Sie jetzt den Bewerbungsprozess für den Studienbeginn im Herbst 2025.



Weitere Informationen unter https://puls-berufe.ch/graubunden



Wir beraten Sie gerne auch persönlich:



Simona Caduff, Leitung Bildung

OdA Gesundheit und Soziales Graubünden

Gäuggelistrasse 7, Chur



simona.caduff@oda-gs-gr.ch, 081 511 60 61