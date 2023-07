Stadtopenair Sound of Glarus

Das Glarner Stadtopenair strotzt vor Schweizer Musik. Neu arbeiten die Veranstalter mit «SRF 3 Best Talent» zusammen. Was das heisst, lässt sich im glarnerSach Village hören. Am Donnerstag spielen die Talente Valentino Vivace und Andryy, am Freitag Nativ und Ikan Hyu und am Samstag ist es Pat Burgener. Dazu kommen bei den regionalen Bands eine alte und eine neue Tradition: Wie jedes Jahr spielen Glarner Bands und die BandXOst-Gewinner am Musikfest – neu treten sie auf der grossen Bühne auf: Bliss Pills aus Glarus am Freitag und Unlsh aus St. Gallen am Samstag.

Grosse Bühne für Volksmusik und Schlager am Donnerstag

Schon vor einem Monat haben die Veranstalter die GLKB-Bühne dem Schlager und der Volksmusik vergeben. Nebst Beatrice Egli (CH) und den Troglauern (D) tritt zur Eröffnung einer der erfolgreichsten Schweizer Musik-Exporte in Glarus auf: Oesch’s die Dritten (CH) sind seit über 25 Jahren unterwegs und blicken auf über 200 Fernseh-Shows sowie rund 1700 Konzerte in 14 Nationen zurück. Sie gelten als Botschafter der Lebensfreude und lieben es, diese an ihren lebendigen und vielseitigen Live-Konzerten zu zelebrieren.

Phänomenale Lyrics und Stimmung am Freitag

Nach der einheimischen Eröffnungsband Bliss Pills (CH) und vor dem musikalischen Grenzgänger Clueso (D) sorgt Phenomden (CH) für einen stimmungsvollen Freitag auf der GLKB-Bühne. Im Gepäck hat er die EP «Franco Nero» mit Songs, die in eine Welt voll harscher Reality-Lyrics und knalligen Dancehall-Exkursen führen. Im glarnerSach Village tritt nebst den «SRF 3 Best-Talents» eine alte Bekannte auf: DJ ZsuZsu vermischt wieder 50er-Jahre-Sound mit elektronischen Beats – mit Tänzerinnen und zwei Schlagzeugern.