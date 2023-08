Spannung & Spass am INTEGRA Openair Kino

Der neue INTEGRA Campus verwandelt sich ab Ende August 2023 in ein magisches Open Air Kino. Von Mittwoch bis Samstag wird jeweils ein ausgewähltes Filmhighlight pro Abend präsentiert. Foodtrucks mit saftigen Burgern und feinen Pizzas stehen für Hungrige bereit und auf die Eisliebhaber wartet ein Glacéstand. Den Durst stillt die vielseitige INTEGRA-Bar mit kühlen Getränken jeder Art – natürlich auch mit alkoholfreien Varianten. Und jeden Abend gibt es vor dem Film noch die atemberaubende Stimme von Julie Fox zu geniessen. Popcorn darf natürlich auch nicht fehlen.



Die vier Kinoabende versprechen eine spannende Mischung aus Genuss und Unterhaltung.

Um 19.45 Uhr steht die rund 30-minütige Show mit der Künstlerin Julie Fox auf dem Programm. Ab 20.15 Uhr ist das eigentliche Filmgelände zugänglich und die Einlasskontrolle beginnt. Das Hauptfilmprogramm startet immer um 21.00 Uhr, unterbrochen von einer 15- bis 20-minütigen Pause.Nach dem Filmprogramm bleibt der Barbetrieb bis Mitternacht in Betrieb, am Samstag bis 02.00 Uhr.

Das Filmprogramm

Mittwoch, 30. August, 21 Uhr (Türöffnung ab 18.30 Uhr)

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part I (Action, 163 Minuten, ab 12 Jahren)

Erlebe fesselnde Spionage-Action. Ein charismatischer Geheimagent stürzt sich in eine Mission voller Hochrisiko-Manöver, um eine tödliche Bedrohung abzuwenden.

Donnerstag, 31. August, 21 Uhr (Türöffnung ab 18.30 Uhr)

Indiana Jones und das Rad des Schicksals (Abenteuer, 154 Minuten, ab 12 Jahren)

Begleite einen furchtlosen Archäologen auf epischen Abenteuern, bei denen er mythische Artefakte aus den Händen böser Mächte rettet.

Freitag, 1. September, 21 Uhr (Türöffnung ab 18.30 Uhr)

Top Gun: Maverick (Action, 131 Minuten, ab 12 Jahren)

Freue dich auf ein Spektakel am Himmel, wo Geschwindigkeit und Adrenalin regieren und sich ein legendärer Pilot neuen Herausforderungen und seinen eigenen Dämonen stellt.